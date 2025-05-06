Монреаль доминирует в списке лучших ресторанов Канады 2025 года

Ежегодный рейтинг «100 лучших ресторанов Канады» за 2025 год был опубликован, и хотя первое место в этом году досталось ресторану из Онтарио, Монреаль по-прежнему занимает лидирующие позиции, представив почти четверть заведений из списка.

Главные победители

На первом месте — ресторан Pearl Morissette из Джордан Стейшн, Онтарио. Это заведение известно своим вниманием к региональным продуктам, в том числе яблокам из окружающих садов и разнообразным морепродуктам с восточного и западного побережья Канады.

Второе место занял легендарный монреальский ресторан Mon Lapin, расположенный в районе Маленькая Италия. Mon Lapin возглавлял рейтинг в 2023 и 2024 годах, но в этом году уступил лидерство, сохранив при этом статус одного из самых востребованных и любимых ресторанов города.

Монреаль — город гастрономии

В целом, в списке 2025 года представлено 24 ресторана из Монреаля и 26 из провинции Квебек. Среди них — Beba, Le Violon, Monarque, Montréal Plaza, Bar Kismet и многие другие, что подтверждает статус Монреаля как одного из главных гастрономических центров Канады.

Mon Lapin славится своим постоянно меняющимся меню, основанным на сезонных местных продуктах, а также широким выбором органических вин. В описании ресторана на их странице в Instagram говорится: «Здесь — сокровища и ключи к раю». Ресторан советует своим гостям не забывать исследовать окрестности, ведь район Маленькой Италии наполнен интересными местами и достопримечательностями.

Другие заметные участники рейтинга

В десятку лучших также вошли такие известные заведения, как Alo и Edulis из Торонто, Eight из Калгари, а также два ресторана из Ванкувера — Published on Main и AnnaLena.

Отдельно редакция «100 лучших» выделила список новых лучших ресторанов, где лидирует монреальский Le Violon.

О рейтинге

Рейтинг составлен на основе оценок более 160 экспертов — шеф-поваров, рестораторов, критиков и опытных гурманов со всей страны. Процесс оценки анонимный и учитывает региональное разнообразие, что позволяет выявлять как известные, так и новые гастрономические жемчужины.

Итог:

Монреаль продолжает укреплять свою репутацию гастрономической столицы Канады, предлагая разнообразие высококлассных ресторанов, которые признаны лучшими в стране. Несмотря на то, что первое место в 2025 году занял ресторан из Онтарио, монреальские заведения уверенно занимают лидирующие позиции и радуют гурманов своими уникальными блюдами и атмосферой.

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