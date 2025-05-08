Торжественный прием в Генеральном Консульстве России по случаю 80-летия Великой Победы

Вчера в стенах Генерального консульства России в Монреале прошёл по-настоящему трогательный и памятный вечер, посвящённый 80-летию Великой Победы.

В этот день здесь собрались не просто гости — здесь встретились поколения, объединённые общей памятью, болью и гордостью за подвиг советского народа.

Дипломаты из Оттавы и Монреаля тепло поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, детей войны и всех присутствующих с этим великим праздником. Ветеранам были вручены поздравительные письма от Президента России Владимира Путина — особый знак внимания и благодарности за их мужество и самоотверженность.

Ярким и пронзительным моментом вечера стал концерт, подготовленный детьми. Юные артисты, с трепетом в голосе, проходили по главным вехам войны: каждая песня, каждое стихотворение отзывались эхом в сердцах собравшихся, заставляя вновь пережить боль утрат, горечь разлук и, вместе с тем, гордость за несгибаемый дух и героизм солдат. В их выступлениях звучала искренняя благодарность тем, кто подарил нам мирное небо.

Слёзы на глазах гостей — лучшая оценка этого вечера. Это были слёзы памяти, благодарности, слёзы за тех, кто не вернулся, и за тех, кто выстоял. Завершился праздник символично: все вместе, от мала до велика, исполнили «День Победы» — песню, которая объединяет поколения и наполняет сердца светлой скорбью и гордостью.

Этот вечер в Монреале стал настоящим праздником со слезами на глазах — праздником, который ещё раз напомнил всем нам: память о Великой Победе жива, пока мы вместе, пока звучат песни и стихи, пока внуки и правнуки помнят и чтят подвиг своих предков.

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