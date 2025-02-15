KartinaTV рекомендует к просмотру!

Новые фильмы и шоу — наша видеотека пополнилась свежими релизами, а в новом году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить. Доступ на любых устройствах: смотрите любимые каналы дома, на работе, в гостях и даже в отпуске. Приходите в наши шоурумы – здесь вас ожидают приятные сюрпризы и бонусы!

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Видеотека Premier – Комедия «Совсем ошалели». Премьера!

Ольга планирует встретить Новый год в уютном шале на горнолыжном курорте вместе с любимым Кириллом. Однако уже на месте выясняется, что из-за ошибки турфирмы ей придется делить жилье с бывшим мужем Федором и его новой пассией Мариной. Неожиданное соседство грозит превратить праздничный отдых в сплошное испытание для обеих пар… если только им не удастся оставить обиды в прошлом и найти общий язык в преддверии Нового года.

Видеотека START – Фильм «7 дней, 7 ночей»

Когда-то семья Гуреевых была дружной и крепкой, но годы и быт внесли свои коррективы. Сергей разрывается между работой и детьми, а Ольга теряет терпение и решает подать на развод. Их дочь Настя не готова мириться с таким исходом и берет ситуацию в свои руки — покупает путевки в Армению для всей семьи. Там супруги оказываются на традиционной свадьбе, которая длится семь дней и ночей. Но хватит ли этого времени, чтобы напомнить им, что самое ценное в жизни — это семья?

Видеотека Premier – Реалити-шоу «Выживалити». Новый сезон!

Во втором сезоне звезды российских реалити вновь вступят в борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей. Их ждут самые суровые испытания в истории отечественного телевидения, экстремальные физические нагрузки и коварные психологические ловушки. Но для некоторых самое сложное испытание — устоять перед соблазнами власти и денег. Кто из них сумеет пройти этот путь до конца и не потерять себя?

Видеотека START – Мультсериал «Ми-ми-мишки». Новые серии!

Бурый медведь Кеша и белый медвежонок Тучка обитают в сказочном лесу, где каждый день приносит им новые открытия. Они играют, читают, мастерят, исследуют мир вокруг и осваивают полезные навыки. В каждом приключении их ждут веселье, дружба и ценные уроки, которые помогают им расти и становиться мудрее.

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