В Квебеке начинается сезон лесных пожаров: повышена опасность в западных регионах

С наступлением весны и сходом снега в Квебеке официально стартовал сезон лесных пожаров. Агентство по защите лесов Квебека (SOPFEU) сообщает о двух новых очагах возгорания и призывает жителей к повышенной бдительности.

В субботу, 10 мая, SOPFEU повысило индекс пожарной опасности для западных районов провинции. В этот же день в регионе Антуан-Лабель (Лорантиды) вспыхнул лесной пожар площадью около пяти гектаров, причиной которого, по данным агентства, стали действия местных жителей. Уже в воскресенье был зафиксирован ещё один пожар — на этот раз в регионе Абитиби, где огонь распространился на один гектар.

К счастью, оба пожара были быстро взяты под контроль, однако специалисты предупреждают: с улучшением погоды и высыханием прошлогодней растительности риск новых возгораний резко возрастает.

SOPFEU напоминает, что весной сухая трава, опавшие листья и ветки высыхают очень быстро даже при умеренном солнце и ветре, превращаясь в легковоспламеняемый материал. Именно поэтому в этот период важно проявлять максимальную осторожность при обращении с огнём на природе, не сжигать мусор и не разводить костры без необходимости.

«Как только погода начинает улучшаться, бдительность становится ключевым фактором. Весной сухая растительность может вспыхнуть от малейшей искры», — говорится в сообщении агентства.

С начала 2025 года в Квебеке зарегистрировано 59 лесных пожаров — это на 44 меньше, чем в среднем за последние десять лет. Тем не менее, пожарные службы и команды SOPFEU готовятся к напряжённому сезону и усиливают профилактическую работу.

Наибольший индекс пожарной опасности сейчас зафиксирован в регионах Абитиби, Утаве, Лорантиды, Ланодьер и Мориси. SOPFEU настоятельно рекомендует жителям этих зон соблюдать все меры предосторожности и следить за официальными предупреждениями.

Сезон лесных пожаров в Квебеке только начинается, но первые возгорания уже зафиксированы. Специалисты призывают жителей к осторожности: весной даже незначительная небрежность может привести к серьёзным последствиям для природы и людей.

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