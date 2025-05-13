Жители кондоминиума в Лашине подают коллективный иск из-за повторяющихся наводнений

Жители одного из кондоминиумов в Лашине (Монреаль) подают коллективный иск против города после того, как уже почти два года не могут вернуться в свои квартиры из-за двух крупных наводнений.

Как всё началось

Первое наводнение произошло в июле 2023 года, когда сильный ливень вызвал переполнение канализационной системы. Поток воды с улицы прорвался в парковку здания, сломал гаражные ворота и затопил 12 подвальных квартир. Как рассказывают жители Райан Хэндфилд и Александра Питерс, их квартиру залило почти на полтора метра, и у них было всего несколько минут, чтобы собрать самые ценные вещи и спасти собаку.

«Это вещи, с которыми ты живёшь всю жизнь, и они просто незаменимы», — говорит Александра Питерс.

В течение следующих 13 месяцев пара была вынуждена жить у родителей Хэндфилда. Но когда ремонт в их доме наконец был завершён в 2024 году, здание снова пострадало от наводнения — буквально через несколько часов после окончания работ.

Финансовые и личные потери

Сейчас пара уже почти два года не может вернуться домой, при этом продолжая платить почти 2000 долларов в месяц по ипотеке, за кондоминиум, налоги и страховку. Другой житель, Стефан Гру, владеющий квартирой с 2012 года, говорит, что подобные наводнения происходили и раньше — в 2019 году. Он пытался продать свою квартиру, но не смог найти покупателя из-за риска новых затоплений.

«Вода поднимается до уровня, где расположено электрическое оборудование. Это очень опасно — пожарные сказали, что в тот день никто не погиб лишь чудом», — отмечает Гру.

Страховая компания отказывается оплачивать ремонт до тех пор, пока здание не будет защищено от будущих наводнений. Совет кондоминиума предлагает построить специальную стену с герметичными воротами на въезде в парковку. Стоимость такого проекта оценивается в 800 000 долларов.

Кто виноват?

Жители считают, что ответственность за проблему должна нести городская администрация, так как дом расположен в низине, а канализационная система не справляется с объёмом воды. Ещё в 2012 году отчёт показал, что инфраструктура не рассчитана на нынешний уровень застройки. За последние годы зелёные зоны были заасфальтированы, что усугубило ситуацию.

В прошлом месяце совет кондоминиума обратился в Верховный суд Квебека с просьбой разрешить коллективный иск против города Монреаль.

Ответ города

Мэр Лашина Майя Воданович, также отвечающая за водоснабжение Монреаля, заявила, что по современным нормам такое здание не получило бы разрешения на строительство. Сейчас город тщательно анализирует риски затопления перед выдачей новых разрешений. Однако она подчеркнула, что город не несёт ответственности за ущерб, причинённый историческими наводнениями.

Проблема шире, чем кажется

Случай в Лашине — часть общей проблемы для Монреаля: экстремальные погодные явления становятся всё более частыми и разрушительными. Только августовский ливень 2024 года стал самым дорогим стихийным бедствием в истории Квебека, причинив ущерб на 2,5 миллиарда долларов. Всё чаще звучат призывы запретить строительство новых подвалов в зонах риска и пересмотреть программы компенсаций для пострадавших домовладельцев.

Вывод:

История жителей Лашина отражает растущее недовольство качеством городской инфраструктуры и сложные вопросы ответственности за защиту жилья в условиях изменения климата. Люди требуют не только компенсаций, но и реальных решений, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.