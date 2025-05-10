Бессмертный полк, посвященный 80-летию Великой Победы, торжественно прошел в Монреале

Вчера, 9 мая 2025 года, в сердце Монреаля вновь зазвучали знакомые каждому выходцу из бывшего Советского Союза слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». В этот день, когда весь мир отмечает 80-летие Победы во Второй мировой войне, улицы города наполнились особой атмосферой — атмосферой памяти, гордости и благодарности.

Шествие «Бессмертного полка» в Монреале стало не просто акцией — это был настоящий праздник души, когда сотни людей, несмотря на расстояния и годы, вновь почувствовали себя частью единого народа-победителя. Более двух тысяч человек (а по словам представителя полиции, охраняющей шествие, цифра приближалась к 3 тысячам) — от малышей до седых стариков — прошли по центральной улице города с портретами своих героических предков, защищавших Родину от фашизма.

В руках участников — фотографии дедов и прадедов, фронтовые письма, цветы, на груди приколоты георгиевские ленты. Кто-то нёс ордена, кто-то — старенькие гимнастёрки и пилотки, бережно хранимые в семье как реликвии. В этих лицах, в этих портретах — целая эпоха, история, написанная кровью и потом миллионов.

Особое место в колонне заняли ветераны. В этом году на празднике присутствовали двое: Александр Иванович Морозов и Борис Семенович Ярославский. Для многих молодых участников было честью пожать им руку, услышать живой рассказ о войне, о том, как под пулями и бомбёжками, несмотря на страх и усталость, они шли вперёд — ради жизни, ради будущего, ради нас.

«Мы воевали не только за свою землю, — сказал Борис Ярославский, — мы сражались за мир на всей планете, чтобы наши внуки и правнуки никогда не знали ужаса войны. Я горжусь, что даже здесь, за тысячи километров от Родины, память о Победе жива.»

В шествии участвовали русскоязычные жители Монреаля, представители различных диаспор — украинцы, белорусы, казахи, евреи, поляки, молдаване… Многие канадцы подходили к колонне, интересовались поводом праздника и историей, с этим днем связанной, выражали слова поддержки и уважения. Это был настоящий диалог поколений и культур, момент единения ради одной великой цели — сохранить память о подвиге народа-победителя.

После шествия в городском парке прошёл концерт военных песен, где звучали «Катюша», «Журавли», «День Победы». Люди пели вместе, обнимались, делились воспоминаниями.

Самым трогательным моментом стало, когда маленькая девочка, держа портрет прадеда, на мой вопрос, кто это, тихо сказала: «Мой прадед. Я горжусь, что он был героем. Я хочу, чтобы все это помнили». В этот миг на моих глазах выступили слёзы — ведь именно ради этого и существует Бессмертный полк.

Особую значимость и торжественность шествию придало присутствие официальных лиц: в колонне вместе с русскоязычными монреальцами шагали представители Генерального консульства России в Монреале и сотрудники Представительства Российской Федерации при ИКАО. Их участие стало символом неразрывной связи поколений и государств, уважения к памяти героев и поддержки соотечественников за рубежом. Все вместе, идя плечом к плечу, и дипломаты, и рядовые горожане, отдавали дань уважения подвигу народа-победителя, а также напоминали: где бы ни находились русские люди, память о Великой Победе объединяет сердца и вдохновляет на сохранение исторической правды.

Праздник Победы в Монреале — это не только дань памяти, но и проявление глубокого патриотизма. На чужой земле, вдали от исторической Родины, люди сохраняют и передают своим детям и внукам любовь к Отечеству, уважение к истории и веру в силу единства. Здесь, среди небоскрёбов и современных улиц, звучит русская речь, поют военные песни, и каждый чувствует себя частью великой страны, победившей зло.

Мы помним, мы гордимся, мы благодарны. Пусть годы идут, пусть меняются страны и эпохи — но пока живёт память, живёт и Победа. И в Монреале, как и во всём мире, 9 мая всегда будет днём, когда сердца бьются в унисон, а над городом звучит: «Спасибо за мирное небо, за нашу жизнь, за Победу!»

Пусть Бессмертный полк шагает по планете, объединяя людей разных национальностей и вероисповеданий, напоминая: мы наследники великого подвига, и наша сила — в памяти, единстве и любви к Родине!

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.