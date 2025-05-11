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Новости Полицейские Монреаля проедут 1 000 км на велосипедах, чтобы вдохновить молодёжь и поддержать школы

Полицейские Монреаля проедут 1 000 км на велосипедах, чтобы вдохновить молодёжь и поддержать школы

Виктория Христова Май 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 28 Просмотров

Десять сотрудников полиции Монреаля (SPVM) примут участие в масштабном веломарафоне Grand défi Pierre Lavoie, преодолев 1 000 километров по дорогам Квебека. Эта инициатива направлена на сбор средств для поддержки школьных спортивных программ и на то, чтобы вдохновить подростков вести здоровый образ жизни и держаться подальше от криминала.

Встреча с учениками

В пятницу утром команда участников SPVM встретилась с примерно 50 учениками из пяти школ в штаб-квартире полиции в центре Монреаля. Именно эти школы будут спонсироваться в рамках марафона. Полицейские рассказали школьникам о своей миссии и о том, как спорт может стать альтернативой негативным влияниям улицы.

Вдохновлять примером

По словам инспектора Себастьена Шартье, участие полиции в марафоне — это не только способ собрать средства, но и шанс показать молодёжи положительный пример, вовлечь их в здоровую и активную жизнь. Начальник полиции SPVM Фади Дагер подчеркнул:

«Мы хотим, чтобы, если у подростка возникнут трудности, он выбрал правильный путь и правильное окружение. Полиция — часть этой семьи, которая может дать новые возможности».

Поддержка школ и развитие спорта

Веломарафон Grand défi Pierre Lavoie — один из крупнейших спортивных проектов Квебека, который ежегодно помогает школам получать новое оборудование и развивать спортивные секции. За годы существования инициативы школы получили более 37 миллионов долларов на спортивные программы.

В этом году команда SPVM уже получила два крупных пожертвования — на 10 000 и 6 000 долларов — которые пойдут на поддержку школьников и приобретение спортивного инвентаря. Организаторы отмечают, что особенно важно вовлекать детей в спорт в эпоху цифровых технологий, когда многие подростки проводят слишком много времени за экранами.

Велосипеды для всех

В рамках марафона некоторые школы получат новые велосипеды, чтобы сделать спорт доступным для каждого ученика. Участие полиции в проекте помогает не только собрать средства, но и наладить доверие между молодёжью и правоохранительными органами, показать, что полицейские — это не только защитники порядка, но и активные участники жизни общества.

Итог

Grand défi Pierre Lavoie проводится уже более 25 лет и ежегодно объединяет тысячи участников по всему Квебеку. В этом году сотрудники полиции Монреаля своим примером доказывают: спорт — это путь к здоровью, новым возможностям и светлому будущему для молодого поколения.

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