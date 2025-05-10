Два подростка пострадали в результате драки с применением оружия в юго-западном районе Монреаля

По данным полиции Монреаля (SPVM), сигнал о драке с участием нескольких человек на улице Раудо близ улицы д’Арагон поступил на номер 911 около 19:55.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух пострадавших подростков. Оба были оперативно доставлены в больницу, их жизни вне опасности.

В настоящее время следователи изучают записи с камер наблюдения в районе происшествия. Задержаний пока не произведено, расследование продолжается.