Два подростка пострадали в результате драки с применением оружия в юго-западном районе Монреаля

В пятницу вечером в юго-западном районе Монреаля произошёл серьёзный инцидент с участием подростков: 16-летний юноша получил огнестрельное ранение в верхнюю часть тела, а 15-летний — ножевое ранение в нижнюю часть тела.
По данным полиции Монреаля (SPVM), сигнал о драке с участием нескольких человек на улице Раудо близ улицы д’Арагон поступил на номер 911 около 19:55.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух пострадавших подростков. Оба были оперативно доставлены в больницу, их жизни вне опасности.
В настоящее время следователи изучают записи с камер наблюдения в районе происшествия. Задержаний пока не произведено, расследование продолжается.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!