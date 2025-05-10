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Новости Два подростка пострадали в результате драки с применением оружия в юго-западном районе Монреаля
Нож, с которым "пришли в гости" к Дугу Форду. Фото полиции Торонто

Два подростка пострадали в результате драки с применением оружия в юго-западном районе Монреаля

Степан Артемьевский Май 10, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 116 Просмотров

В пятницу вечером в юго-западном районе Монреаля произошёл серьёзный инцидент с участием подростков: 16-летний юноша получил огнестрельное ранение в верхнюю часть тела, а 15-летний — ножевое ранение в нижнюю часть тела.

По данным полиции Монреаля (SPVM), сигнал о драке с участием нескольких человек на улице Раудо близ улицы д’Арагон поступил на номер 911 около 19:55.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух пострадавших подростков. Оба были оперативно доставлены в больницу, их жизни вне опасности.

В настоящее время следователи изучают записи с камер наблюдения в районе происшествия. Задержаний пока не произведено, расследование продолжается.

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