В Монреале 57-летний мужчина попал в больницу после наезда автомобиля

В субботу утром в районе Сен-Мари в Монреале произошёл серьёзный дорожно-транспортный инцидент: 57-летний мужчина был сбит автомобилем при переходе улицы Нотр-Дам Ист вблизи пересечения с улицей Фронтенак.

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), около 6:15 утра на номер 911 поступило несколько звонков с сообщениями об аварии. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили мужчину без сознания с тяжёлыми травмами. Позже пострадавший пришёл в себя и был срочно доставлен в больницу.

По предварительным данным, мужчина переходил акведук между улицами Фронтенак и Альфонс Д. Руа, когда его сбил автомобиль. Водитель — 29-летний мужчина — остался на месте происшествия и был осмотрен медиками, так как находился в состоянии шока.

На месте работают эксперты по расследованию ДТП, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося.

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