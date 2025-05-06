В Монреале 78-летняя женщина в критическом состоянии после наезда автомобиля

78-летняя женщина остаётся в критическом состоянии в больнице во вторник утром после того, как накануне вечером её сбил автомобиль в районе Мерсье-Ошелага-Мезоннёв в Монреале.

По данным полиции Монреаля (SPVM), сигнал о происшествии поступил на номер 911 около 18:00. Авария произошла на перекрёстке улиц Пьер-Гадуa (Pierre-Gadois) и Беланже (Bélanger).

Как сообщил представитель полиции Жан-Пьер Брабан, 25-летний водитель совершал манёвр задним ходом по улице Пьер-Гадуa и в этот момент сбил пешехода.

Женщину экстренно доставили в больницу, её состояние оценивается как критическое. На место происшествия выезжали следователи дорожной полиции, которые уже опросили водителя.

На данный момент обвинения водителю не предъявлены. Расследование продолжается.

Ситуация остаётся под контролем полиции, которая выясняет все обстоятельства ДТП. Водитель сотрудничает со следствием, а семья пострадавшей и жители района ждут новых подробностей.

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