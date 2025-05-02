Братья из Киркленда, обвинённые в похищении своей сестры, оправданы: история, потрясшая Монреаль

Это была сцена, которую восемь свидетелей восприняли как настоящее похищение. Два брата с Западного острова Монреаля, обвинённые в похищении собственной 16-летней сестры, были полностью оправданы на прошлой неделе.

Всё началось 6 июля 2021 года. В тот день девушка работала в ресторане на бульваре Сен-Шарль в Киркленде. Внезапно в заведение вошли её братья. Они сцепились с сотрудниками, которые пытались защитить девушку, и, по словам очевидцев, буквально вытащили сестру из бара и силой усадили в машину. На глазах у посетителей и персонала разыгралась сцена, напоминающая похищение из остросюжетного фильма.

По тревоге была объявлена операция, а дело получило широкий общественный резонанс. Свидетели и сама девушка сначала утверждали, что братья похитили её против воли. Однако на суде всё приняло неожиданный оборот: сестра изменила свои показания, заявив, что сама обратилась к братьям за помощью, так как подвергалась домогательствам со стороны мужчины. Она призналась, что была согласна на их действия и не ощущала угрозы.

Судья отметил множество несостыковок и ложных утверждений в показаниях девушки, что стало решающим фактором для оправдания братьев по обвинениям в похищении, незаконном удержании и нападении на сестру. Однако братья были признаны виновными в нападении на сотрудника ресторана, который пытался помешать инциденту. Вынесение приговора по этому эпизоду назначено на 7 октября.

Эта история потрясла весь Монреаль: то, что казалось шокирующим похищением, на деле оказалось семейной драмой с неожиданной развязкой.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.