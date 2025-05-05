Прогноз погоды на неделю в Монреале

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Воскресенье, 4 мая: Тёплая погода с переменной облачностью, солнце будет появляться сквозь облака. Температура около +19°C.
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Понедельник, 5 мая: Мягкая, комфортная погода с облаками и прояснениями.
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Вторник, 6 мая: Облачная погода с кратковременным дождём.
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Среда, 7 мая: Продолжатся дожди при облачной погоде.
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Четверг, 8 мая: Облачно и прохладнее, температура начнёт снижаться.
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Пятница, 9 мая: Погода останется облачной, осадков не ожидается.
Ветер будет слабым, преимущественно юго-западного направления, влажность умеренная. Такая погода подходит для прогулок, но во вторник и среду стоит взять с собой зонт из-за возможных дождей.
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