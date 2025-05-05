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Новости Прогноз погоды на неделю в Монреале
Заходящее солнце. Фотография Dr. Quarck.

Прогноз погоды на неделю в Монреале

Степан Артемьевский Май 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 60 Просмотров

На следующей неделе в Монреале ожидается переменная облачность с периодическими осадками и постепенным снижением температуры.

  • Воскресенье, 4 мая: Тёплая погода с переменной облачностью, солнце будет появляться сквозь облака. Температура около +19°C.

  • Понедельник, 5 мая: Мягкая, комфортная погода с облаками и прояснениями.

  • Вторник, 6 мая: Облачная погода с кратковременным дождём.

  • Среда, 7 мая: Продолжатся дожди при облачной погоде.

  • Четверг, 8 мая: Облачно и прохладнее, температура начнёт снижаться.

  • Пятница, 9 мая: Погода останется облачной, осадков не ожидается.

Ветер будет слабым, преимущественно юго-западного направления, влажность умеренная. Такая погода подходит для прогулок, но во вторник и среду стоит взять с собой зонт из-за возможных дождей.

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