Вандализм и поджог на острове Нанс: полиция ищет подозреваемых после ночного пожара в торговом центре

Ранним утром в понедельник, около 3 часов, в торговом центре Place du Commerce на острове Нанс в районе Вердюн произошёл поджог, сообщает полиция Монреаля (SPVM). Пожар вспыхнул в продуктовом магазине, и, несмотря на то, что пожарные быстро локализовали возгорание, ущерб бизнесу оказался значительным.

Ход происшествия

По словам очевидцев, как минимум один подозреваемый поджёг помещение, после чего быстро скрылся с места преступления. На месте происшествия были обнаружены следы горючего вещества, что подтолкнуло полицию передать расследование в отдел по расследованию поджогов.

Пожарным удалось потушить огонь без необходимости эвакуации жителей или сотрудников, и никто не пострадал. Тем не менее, ущерб для магазина оценивается как существенный.

Расследование и меры полиции

Полиция установила периметр безопасности вокруг здания и опросила свидетелей, которые подтвердили, что подозреваемый покинул место происшествия сразу после начала пожара. На данный момент задержаний не было.

Расследование продолжается, и полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними.

Контекст

Поджог произошёл в районе Вердюн, который в последнее время сталкивается с рядом инцидентов, связанных с поджогами и вандализмом. В прошлом году в этом районе уже фиксировались случаи поджогов, некоторые из которых связывали с вымогательством и запугиванием.

Вывод:

Пожар в продуктовом магазине на острове Нанс стал очередным тревожным сигналом для жителей и властей района Вердюн. Полиция продолжает расследование и призывает горожан быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

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