Вандализм и поджог на острове Нанс: полиция ищет подозреваемых после ночного пожара в торговом центре

Ход происшествия
По словам очевидцев, как минимум один подозреваемый поджёг помещение, после чего быстро скрылся с места преступления. На месте происшествия были обнаружены следы горючего вещества, что подтолкнуло полицию передать расследование в отдел по расследованию поджогов.
Пожарным удалось потушить огонь без необходимости эвакуации жителей или сотрудников, и никто не пострадал. Тем не менее, ущерб для магазина оценивается как существенный.
Расследование и меры полиции
Полиция установила периметр безопасности вокруг здания и опросила свидетелей, которые подтвердили, что подозреваемый покинул место происшествия сразу после начала пожара. На данный момент задержаний не было.
Расследование продолжается, и полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними.
Контекст
Поджог произошёл в районе Вердюн, который в последнее время сталкивается с рядом инцидентов, связанных с поджогами и вандализмом. В прошлом году в этом районе уже фиксировались случаи поджогов, некоторые из которых связывали с вымогательством и запугиванием.
Вывод:
Пожар в продуктовом магазине на острове Нанс стал очередным тревожным сигналом для жителей и властей района Вердюн. Полиция продолжает расследование и призывает горожан быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.
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