Персональная выставка Нины Галицкой «Звучащее пространство»

8-13 декабря | 12:00 – 20:00

Адрес: 10, av Des Pins O., #210, Montreal, QC, H2W 1P9

Вернисаж 7 декабря в 17:00

Картины из серии «Звучащее пространство» — это уникальное исследование магии звука и цвета, воплощенное в масляной живописи.

Каждый холст — это музыкальная симфония, где цвет и звук сливаются в гармонии, раскрывая философские глубины бытия.

Вдохновленные древними философиями, в которых музыка была воспринимаема как выражение космической гармонии, работы Нины Галицкой становятся медитативным пространством, приглашая зрителя к размышлениям о порядке и хаосе, свободе и гармонии.

9 цветных пространств — каждое произведение отражает отдельное настроение, философский смысл и эмоциональную глубину.

Труба, виолончель, саксофон — каждый музыкальный инструмент в картинах Галицкой предстает в своей уникальной цветовой и звуковой сущности, символизируя триумф, тепло и чувственную страсть.

Это не просто выставка. Это философский трактат в живописи, где музыка становится посредником между философией и событием, раскрывая тонкости человеческих чувств и вечных вопросов о вселенной.

Не пропустите шанс погрузиться в мир, где музыка и живопись встречаются в едином звучащем пространстве.