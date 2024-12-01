Персональная выставка Нины Галицкой «Звучащее пространство»

8-13 декабря | 12:00 – 20:00
Адрес: 10, av Des Pins O., #210, Montreal, QC, H2W 1P9
Вернисаж 7 декабря в 17:00
Картины из серии «Звучащее пространство» — это уникальное исследование магии звука и цвета, воплощенное в масляной живописи.
Каждый холст — это музыкальная симфония, где цвет и звук сливаются в гармонии, раскрывая философские глубины бытия.
Вдохновленные древними философиями, в которых музыка была воспринимаема как выражение космической гармонии, работы Нины Галицкой становятся медитативным пространством, приглашая зрителя к размышлениям о порядке и хаосе, свободе и гармонии.
9 цветных пространств — каждое произведение отражает отдельное настроение, философский смысл и эмоциональную глубину.
Труба, виолончель, саксофон — каждый музыкальный инструмент в картинах Галицкой предстает в своей уникальной цветовой и звуковой сущности, символизируя триумф, тепло и чувственную страсть.
Это не просто выставка. Это философский трактат в живописи, где музыка становится посредником между философией и событием, раскрывая тонкости человеческих чувств и вечных вопросов о вселенной.
Не пропустите шанс погрузиться в мир, где музыка и живопись встречаются в едином звучащем пространстве.