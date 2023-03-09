В этом году переходим на летнее время в ночь с 11 на 12 марта

В ночь с субботы на воскресенье, ровно в два часа утра, мы переходим на летнее время. Точнее, двух часов утра не будет, после 1 часа ночи наступят 3 часа.

Итак, готовимся к очередному перескоку на летнее время, опять спим на час меньше, опять путаемся со временем, переводим стрелки часов на всех приборах, которые не подключены к Интернету, а то и просто не реагируют на автоматические обновления. Не забываем про кухонные плиты, холодильники, оборудованные часами, настенные часы, где надо вручную перевести стрелки, карабкаясь на стремянку, ручные хронометры…

Уточняем время приёма лекарств, если речь о точном времени (такие случаи редки, всё же час-два разницы значения не имеют, но всё же…) Те, кому надо садиться на самолёт, на поезд, на междугородный автобус, лихорадочно делают сложные вычисления в уме… Одним словом, опять чехарда и беспорядок.

Но знаете ли вы, что осенью 2022 года, во время последнего изменения времени — перехода на стандартное (зимнее время), был проведён опрос жителей Канады. И, сюрприз! (шутка, насчёт неожиданного результата опроса) — 85% канадцев высказались за отказ от перехода на летнее-зимнее время дважды в году. Из 15% тех, кто не поддержал отказ, половина не имеет собственного мнения, то есть, это люди, котрым хотелось бы узнать побольше, прежде, чем принять решение.

И вот что говорят врачи:

Биологические часы: Речь о ритме жизни человеческого организма. В каждом из нас действуют некие «биологические часы», благодаря которым мы засыпаем ночами и просыпаемся по утрам. Но эти природные часы выполняют множество иных функций, от регулирования кровяного давления до гормональных изменений, от регулирования чувства голода до управления усталостью или бодростью. И биологи уверены, что насильственное регулярное изменение ритма биологических часов человека на один час вредит нашему организуму, нарушает его «настройки» и приводит к ухудшению здоровья.

К сожалению, одним часом разницы дело не обходится. Из-за перевода стрелок на час, организм как бы пребывает в растерянности, не справляется с навязанными изменениями и теряет несколько часов на приспосабливаемость к новой ситуации, что приводит к хронической бессонице.

Отсюда масса проблем — от увеличения сердечных заболеваний и заболеваний мозга, до агрессивности и ссор с окружающими.

Исследования, проведённые американскими специалистами, показали, что в течение недели после перевода стрелок в ту или иную сторону, числа несчастных случаев на производстве возрастает на 6% по сравнению с обычной неделей (эти исследования были проведены в 2009 году, но вряд ли ситуация сегодня изменилась).

Защитники перевода стрелок утверждают, что эта мера приводит к экономии энергии. Но заводы и фабрики, транспорт, телевизоры, телефоны и прочие приборы работают по времени столько же, сколько до момента перехода на другое время. Сокращается на час лишь количество энергии, потребляемое на бытовые нужды, а это мизерная экономия, при том, что проблем с нервотрёпкой вокруг смены времени и проблем со здоровьем гораздо больше.

Придём ли мы к отмене двухразового перехода в году на час вперёд или назад? Будем надеяться.