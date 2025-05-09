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Новости Исследование: Более 1 600 перекрёстков в Монреале опасны для пешеходов, особенно для детей
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Дорога, связывающая город со внешним миром, оказалась перерезана огромным провалом. Фото с экрана телевизора.

Исследование: Более 1 600 перекрёстков в Монреале опасны для пешеходов, особенно для детей

Виктория Христова Май 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

Новое исследование, проведённое Политехнической школой Монреаля (Polytechnique Montréal), выявило как минимум 1 673 перекрёстка в городе, которые представляют серьёзную опасность для пешеходов, особенно для детей. Учёные проанализировали открытые данные, учитывая такие факторы, как ограничения скорости, тип дороги, наличие инфраструктуры для пешеходов и меры по регулированию движения.

Исследование показало, что основная угроза для пешеходов — это высокие ограничения скорости. Риск серьёзно возрастает на участках, где скорость превышает 40 км/ч. Например, чтобы полностью остановиться на скорости 50 км/ч, автомобилю требуется около 13 метров, тогда как на скорости 40 км/ч — всего 8,5 метров. Это значительно увеличивает вероятность наезда на пешехода при превышении скорости.

По данным отчёта, 66% травм и аварий с участием детей происходят именно на перекрёстках. Особенно опасны для них крупные магистрали и главные дороги, где поток автомобилей интенсивнее, а скорость выше.

Учёные отмечают, что наличие пешеходных островков, светофоров с таймерами и других элементов инфраструктуры значительно снижает риск для пешеходов. Перекрёстки, где таких мер нет, гораздо опаснее.

Эксперты и общественные организации, такие как Piétons Québec, подтверждают: даже небольшие изменения способны значительно повысить безопасность. Снижение скоростного режима, установка островков безопасности и таймеров обратного отсчёта для пешеходов приводят к следующим результатам:

  • Увеличивается чувство защищённости у пешеходов

  • Количество опасных ситуаций между автомобилями и пешеходами снижается до 50%

  • Растёт дисциплина при переходе улиц

В Монреале уже реализуются программы по повышению безопасности возле школ и домов престарелых, устанавливаются дополнительные светофоры и островки безопасности.

Результаты исследования подчёркивают необходимость срочных мер по модернизации перекрёстков и снижению скоростных ограничений, особенно на главных дорогах. Эксперты уверены: даже простые и недорогие решения способны существенно снизить количество травм и спасти жизни пешеходов, в первую очередь — детей.

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