Исследование: Более 1 600 перекрёстков в Монреале опасны для пешеходов, особенно для детей

Новое исследование, проведённое Политехнической школой Монреаля (Polytechnique Montréal), выявило как минимум 1 673 перекрёстка в городе, которые представляют серьёзную опасность для пешеходов, особенно для детей. Учёные проанализировали открытые данные, учитывая такие факторы, как ограничения скорости, тип дороги, наличие инфраструктуры для пешеходов и меры по регулированию движения.

Исследование показало, что основная угроза для пешеходов — это высокие ограничения скорости. Риск серьёзно возрастает на участках, где скорость превышает 40 км/ч. Например, чтобы полностью остановиться на скорости 50 км/ч, автомобилю требуется около 13 метров, тогда как на скорости 40 км/ч — всего 8,5 метров. Это значительно увеличивает вероятность наезда на пешехода при превышении скорости.

По данным отчёта, 66% травм и аварий с участием детей происходят именно на перекрёстках. Особенно опасны для них крупные магистрали и главные дороги, где поток автомобилей интенсивнее, а скорость выше.

Учёные отмечают, что наличие пешеходных островков, светофоров с таймерами и других элементов инфраструктуры значительно снижает риск для пешеходов. Перекрёстки, где таких мер нет, гораздо опаснее.

Эксперты и общественные организации, такие как Piétons Québec, подтверждают: даже небольшие изменения способны значительно повысить безопасность. Снижение скоростного режима, установка островков безопасности и таймеров обратного отсчёта для пешеходов приводят к следующим результатам:

Увеличивается чувство защищённости у пешеходов

Количество опасных ситуаций между автомобилями и пешеходами снижается до 50%

Растёт дисциплина при переходе улиц

В Монреале уже реализуются программы по повышению безопасности возле школ и домов престарелых, устанавливаются дополнительные светофоры и островки безопасности.

Результаты исследования подчёркивают необходимость срочных мер по модернизации перекрёстков и снижению скоростных ограничений, особенно на главных дорогах. Эксперты уверены: даже простые и недорогие решения способны существенно снизить количество травм и спасти жизни пешеходов, в первую очередь — детей.

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