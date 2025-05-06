В Гатино начали штрафовать жителей за езду с номерами других провинций

Власти города Гатино (Квебек) начали активно бороться с жителями, которые продолжают ездить по городу на автомобилях с номерами других провинций, несмотря на то, что по закону обязаны зарегистрировать транспортное средство в Квебеке. С февраля по конец апреля в городскую службу поступило более 1 400 сообщений о таких нарушениях, и по итогам проверок уже выписано пять штрафов.

Как работает инициатива

В феврале полиция Гатино запустила специальную операцию, направленную на выявление жителей, которые проживают в Квебеке более трёх месяцев, но не сменили номера на местные. Жителей города призвали звонить по номеру 3-1-1 и сообщать о таких случаях — будь то соседи, знакомые или просто автомобили на улице.

Причины и последствия

По закону, если человек переезжает в Квебек, он обязан в течение 90 дней зарегистрировать свой автомобиль и получить местные номера. Использование номеров других провинций позволяет некоторым водителям экономить на регистрационных сборах и страховке, а также уклоняться от местных налогов.

Первые результаты и дальнейшие шаги

С 19 февраля по 28 апреля в городскую службу поступило более 1 400 сообщений о машинах с номерами других провинций. На данный момент полиция выписала пять штрафов, однако расследование продолжается, и число оштрафованных, скорее всего, увеличится.

«Работа по анализу и расследованию продолжается», — сообщил представитель полиции Гатино в комментарии для CTV News Ottawa.

Общественная реакция

Мнения среди жителей разделились. Одни поддерживают инициативу, считая её справедливой и необходимой для пополнения бюджета и равных условий для всех. Другие считают, что меры чрезмерны и не готовы сообщать на соседей.

В итоге:

Власти Гатино намерены и дальше ужесточать контроль за регистрацией автомобилей, чтобы все жители города соблюдали законы и вносили свой вклад в местную экономику. Пока выписано лишь пять штрафов, но расследование продолжается, и полиция обещает реагировать на все обращения граждан.

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