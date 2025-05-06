В Гатино начали штрафовать жителей за езду с номерами других провинций

Как работает инициатива
В феврале полиция Гатино запустила специальную операцию, направленную на выявление жителей, которые проживают в Квебеке более трёх месяцев, но не сменили номера на местные. Жителей города призвали звонить по номеру 3-1-1 и сообщать о таких случаях — будь то соседи, знакомые или просто автомобили на улице.
Причины и последствия
По закону, если человек переезжает в Квебек, он обязан в течение 90 дней зарегистрировать свой автомобиль и получить местные номера. Использование номеров других провинций позволяет некоторым водителям экономить на регистрационных сборах и страховке, а также уклоняться от местных налогов.
Первые результаты и дальнейшие шаги
С 19 февраля по 28 апреля в городскую службу поступило более 1 400 сообщений о машинах с номерами других провинций. На данный момент полиция выписала пять штрафов, однако расследование продолжается, и число оштрафованных, скорее всего, увеличится.
«Работа по анализу и расследованию продолжается», — сообщил представитель полиции Гатино в комментарии для CTV News Ottawa.
Общественная реакция
Мнения среди жителей разделились. Одни поддерживают инициативу, считая её справедливой и необходимой для пополнения бюджета и равных условий для всех. Другие считают, что меры чрезмерны и не готовы сообщать на соседей.
В итоге:
Власти Гатино намерены и дальше ужесточать контроль за регистрацией автомобилей, чтобы все жители города соблюдали законы и вносили свой вклад в местную экономику. Пока выписано лишь пять штрафов, но расследование продолжается, и полиция обещает реагировать на все обращения граждан.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.