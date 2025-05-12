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Экономика Недвижимость Рынок недвижимости Монреаля в апреле 2025: рост сделок и цен
Фото: https://www.pexels.com/

Рынок недвижимости Монреаля в апреле 2025: рост сделок и цен

Olga Ouspenski Май 12, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 52 Просмотров

В апреле 2025 года рынок недвижимости в Монреальской агломерации продемонстрировал заметный рост активности и цен. По данным Ассоциации профессиональных брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), количество сделок достигло 5 126, что на 10% больше, чем в апреле прошлого года. Этот показатель также на 8% превышает историческую среднюю для апреля в Квебеке.

Рост цен на дома и квартиры

Вместе с увеличением числа сделок продолжается рост цен на жильё.

  • Средняя цена на отдельно стоящие дома выросла на 9% за год и составила 625 000 долларов, по сравнению с 575 000 долларов в апреле 2024 года.

  • Средняя цена на квартиры (кондоминиумы) увеличилась на 6%, достигнув 424 500 долларов против 400 000 долларов годом ранее.

Причины динамики рынка

По мнению Шарля Бранта, директора службы анализа рынка APCIQ, такой рост объясняется сразу несколькими факторами:

  • Введение новых послаблений в правилах ипотечного страхования.

  • Ускорение снижения процентных ставок за последние полгода, несмотря на временную паузу Банка Канады в начале апреля.

Эти изменения сделали ипотеку более доступной и стимулировали спрос на жильё, что привело к увеличению числа сделок и росту цен.

Вывод

Рынок недвижимости Монреаля остаётся активным и привлекательным для продавцов: спрос продолжает расти, а цены на жильё устанавливают новые рекорды. Эксперты отмечают, что если тенденция сохранится, покупателям стоит быть готовыми к дальнейшему росту цен и конкуренции за объекты недвижимости.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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