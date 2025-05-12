Рынок недвижимости Монреаля в апреле 2025: рост сделок и цен

Рост цен на дома и квартиры
Вместе с увеличением числа сделок продолжается рост цен на жильё.
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Средняя цена на отдельно стоящие дома выросла на 9% за год и составила 625 000 долларов, по сравнению с 575 000 долларов в апреле 2024 года.
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Средняя цена на квартиры (кондоминиумы) увеличилась на 6%, достигнув 424 500 долларов против 400 000 долларов годом ранее.
Причины динамики рынка
По мнению Шарля Бранта, директора службы анализа рынка APCIQ, такой рост объясняется сразу несколькими факторами:
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Введение новых послаблений в правилах ипотечного страхования.
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Ускорение снижения процентных ставок за последние полгода, несмотря на временную паузу Банка Канады в начале апреля.
Эти изменения сделали ипотеку более доступной и стимулировали спрос на жильё, что привело к увеличению числа сделок и росту цен.
Вывод
Рынок недвижимости Монреаля остаётся активным и привлекательным для продавцов: спрос продолжает расти, а цены на жильё устанавливают новые рекорды. Эксперты отмечают, что если тенденция сохранится, покупателям стоит быть готовыми к дальнейшему росту цен и конкуренции за объекты недвижимости.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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