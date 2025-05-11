Закон 31: Квебек облегчает создание дополнительных жилых единиц для борьбы с жилищным кризисом

Недавно принятый в Квебеке закон 31 внёс важные изменения в Закон о планировании и градостроительстве. Теперь муниципалитеты могут разрешать добавление дополнительных жилых единиц (UHA — unités d’habitation accessoires) на уже застроенных жилых участках по простому местному постановлению, без необходимости пересматривать свой общий градостроительный план. Эта мера значительно расширяет полномочия местных властей и позволяет быстрее реагировать на актуальные вызовы в сфере жилья, сдерживать разрастание городов и учитывать демографические изменения.

Новый инструмент против жилищного кризиса

Квебек, как и многие другие регионы, сталкивается с острой нехваткой жилья и исторически низким уровнем вакантных квартир. Дополнительные жилые единицы рассматриваются как простое, быстрое и недорогое решение для увеличения предложения на рынке — и при этом не требуют освоения новых земель.

Теперь, благодаря закону 31, на участке с индивидуальным домом можно, например, построить небольшое дополнительное жильё во дворе, переоборудовать гараж или превратить подвал в отдельную квартиру. Всё это возможно без длительных согласований на региональном уровне — достаточно решения муниципалитета.

Социальные и семейные преимущества

Такая гибкость особенно важна для разных категорий жителей:

Пожилые люди могут жить ближе к своим детям, не покидая привычного района.

Молодые взрослые получают шанс остаться в родном сообществе, сохраняя самостоятельность.

Существующий жилищный фонд используется эффективнее, не затрагивая новые природные или сельскохозяйственные территории.

Децентрализация и инновации на местах

Передавая эти полномочия на уровень муниципалитетов, закон 31 способствует децентрализации и позволяет местным властям быстрее и гибче реагировать на жилищные вызовы. Муниципалитеты теперь могут оперативно обновлять свои правила и стимулировать создание дополнительных жилых единиц, не дожидаясь масштабных изменений в региональной политике.

Итог

Реформа, реализованная законом 31, — это новый гибкий инструмент для увеличения предложения жилья в Квебеке. Она способствует социальной сплочённости, поддерживает семьи и открывает муниципалитетам путь к инновационным решениям в градостроительстве и жилищной политике.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.