Охлаждение рынка жилья в Канаде: почему сейчас лучшее время для покупки за десятилетия

Крупнейшие рынки недвижимости Канады, такие как Торонто и Ванкувер, переживают заметное замедление: продажи и цены на жильё резко падают на фоне экономической неопределённости и торговых войн. Однако, по мнению старшего экономиста и управляющего директора Банка Монреаля (BMO) Сэла Гуатьери, нынешний спад открывает для покупателей уникальные возможности, которых не было с начала 1990-х годов.

Продажи и цены падают

В Торонто продажи жилья в марте упали на 23% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена снизилась на 3,1%. Базовая стоимость недвижимости в Большом Торонто упала на 5,4% и составила $1 009 400, а медианная цена снизилась до $950 000 в апреле 2025 года. В Ванкувере ситуация схожая: количество перепродаж снизилось на 23% с начала года, а цены падают уже третий месяц подряд.

В целом по стране продажи жилья в марте 2025 года оказались на самом низком уровне с 1998 года, а с момента начала торговой реформы в США объёмы сделок упали на 30%. Канадская ассоциация недвижимости (CREA) пересмотрела свой прогноз на 2025 год: ожидается на 50 000 продаж меньше и средняя цена на $30 000 ниже, чем предполагалось ранее.

Причины охлаждения рынка

Главный фактор — экономическая неопределённость, связанная прежде всего с торговыми войнами, инициированными Дональдом Трампом, и их влиянием на рабочие места и экономику в целом. Многие потенциальные покупатели предпочитают выжидать, не спеша принимать крупные финансовые решения.

Одновременно растёт число новых объявлений о продаже: в Торонто их стало на 8,1% больше, тогда как продажи упали на 23,3%. Это увеличивает предложение на рынке, смещая баланс в пользу покупателей и давая им больше возможностей для переговоров о цене.

Почему сейчас выгодно покупать

Индекс соотношения продаж к новым объявлениям (SNLR) в Торонто сейчас составляет 30%, что чётко указывает на рынок покупателя. Предложение высокое, продавцы терпеливы, но не отчаянны, а цены хоть и не рухнули, но заметно смягчились, открывая двери для выгодных сделок.

Семь последовательных снижений ключевой ставки Банком Канады улучшили условия кредитования, хотя это ещё не привело к всплеску покупательской активности. Ожидается, что дальнейшее снижение ставок может подстегнуть спрос, но пока рынок остаётся на стороне покупателей, особенно тех, кто уверен в своих финансах и планирует покупку на долгий срок.

Перспективы и риски

Экономисты предупреждают, что нынешний спад не продлится вечно. Как только цены стабилизируются и экономическая ситуация прояснится, спрос может быстро восстановиться, особенно если ставки по кредитам останутся низкими, а доходы населения будут расти.

Однако сохраняются и риски: затяжная торговая война может привести Канаду к рецессии и росту инфляции, что дополнительно затормозит рынок и отсрочит его восстановление.

Вывод

Хотя замедление рынка вызывает тревогу у продавцов и застройщиков, для покупателей сейчас открываются уникальные возможности: больше выбора, меньше конкуренции и лучшие условия для переговоров, чем за последние десятилетия. Как отмечает Сэл Гуатьери из BMO, для тех, кто уверен в своей финансовой стабильности, «нынешний рынок — лучшее время для покупки с начала 1990-х годов», особенно в таких дорогих городах, как Торонто.

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