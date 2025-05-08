Будущим владельцам жилья в Квебеке приходится идти на компромиссы

В условиях стремительного роста цен на рынке недвижимости всё больше будущих владельцев жилья вынуждены пересматривать свои ожидания и делать компромиссы, чтобы найти доступный вариант. Мечта о «доме своей мечты» для многих уступает место более реалистичному выбору, соответствующему их финансовым возможностям.

Реалии рынка: цены продолжают расти

По последним данным, средняя цена продажи недвижимости в Монреале в марте 2025 года достигла 568 600 долларов, что на 6,9% выше, чем годом ранее. Средняя стоимость отдельного дома составляет уже 671 600 долларов (+7,7%), а многоквартирные дома (плексы) продаются в среднем за 830 000 долларов (+10,7%). Даже квартиры в кондоминиумах подорожали до медианной цены в 420 000 долларов (+5%). Несмотря на рост числа сделок и новых предложений, спрос по-прежнему превышает предложение, что сохраняет рынок на стороне продавцов.

Покупатели вынуждены пересматривать критерии

В такой ситуации многие покупатели вынуждены:

Рассматривать варианты жилья дальше от привычного района или даже родного города, чтобы найти более доступную по цене недвижимость.

Отдавать предпочтение меньшим по размеру домам или квартирам вместо отдельного дома.

Быть готовыми к покупке жилья, требующего ремонта или дополнительных вложений.

Трезво оценивать свой бюджет и выбирать недвижимость, исходя из реальных финансовых возможностей.

Как отмечает агент по недвижимости Яник Парен, «чтобы стать владельцем дома, нужно идти на определённые уступки». Всё больше семей соглашаются на переезд подальше от работы или родственников ради возможности приобрести собственное жильё.

Доступность жилья меняется

Хотя Монреаль всё ещё остаётся более доступным по сравнению с Торонто или Ванкувером, рост цен постепенно снижает возможности для многих семей. Ожидается, что ипотечные ставки в 2025 году немного снизятся, что может принести небольшое облегчение покупателям, однако общий тренд на подорожание сохраняется. Эксперты советуют заранее получать предварительное одобрение по ипотеке и быть гибкими в своих поисках.

Заключение

В условиях бурного роста рынка будущим владельцам жилья в Квебеке всё чаще приходится отказываться от идеала «дома мечты» в пользу разумного компромисса. Пересмотр критериев, корректировка бюджета и готовность рассматривать альтернативные варианты — вот необходимые шаги для тех, кто хочет стать владельцем недвижимости в 2025 году.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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