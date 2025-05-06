Рынок недвижимости Квебека: покупатели вынуждены платить на 50 000–100 000 $ больше заявленной цены

Покупка недвижимости в регионе Квебек становится всё более дорогой и напряжённой: чтобы приобрести дом или квартиру, покупателям приходится предлагать на 50 000–100 000 долларов, а иногда и больше, выше запрашиваемой цены.

Этот феномен объясняется высокой конкуренцией и ограниченным предложением, что создаёт явное преимущество для продавцов.

Значительный рост цен

По данным Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), медианная цена на отдельно стоящие дома в провинции достигла 485 000 долларов в первом квартале 2025 года — это на 10 % больше, чем годом ранее. Для кондоминиумов медианная цена составляет 390 000 долларов (+7 % за год). В самом регионе Квебек рост цен ещё более выражен: ожидается увеличение на 11 % в 2025 году — это один из самых высоких показателей в стране. Главная причина — ограниченное предложение и высокий спрос.

Рынок продавцов

Коэффициент продаж к новым предложениям (SNLR) составляет 66 %, что подтверждает явное преимущество продавцов на рынке. В таких условиях покупатели часто сталкиваются с ситуацией аукциона: на одну и ту же недвижимость поступает несколько предложений, и чтобы победить, приходится значительно превышать первоначальную цену.

Мнение эксперта: Джимми Дойон, риелтор Via Capitale

Джимми Дойон, риелтор агентства Via Capitale, отмечает, что конкуренция среди покупателей очень высока:

«Нередко недвижимость продаётся на 50 000–100 000 долларов дороже заявленной цены, особенно в популярных районах или если речь идёт о доме “под ключ”. Покупатели должны быть готовы действовать быстро и пересматривать свой бюджет.»

Эксперт также подчеркивает важность профессионального сопровождения:

«Опытный риелтор поможет выбрать реально доступные варианты, подготовить сильное предложение и избежать ловушек ценовой гонки.»

Прогнозы на ближайшие месяцы

Экономисты ожидают, что тенденция к росту цен сохранится и в 2025 году, чему будут способствовать снижение ипотечных ставок и устойчивый спрос, особенно со стороны молодых покупателей. Если Банк Канады продолжит снижать свою ключевую ставку, условия кредитования могут стать ещё более привлекательными.

Вывод:

Рынок недвижимости в Квебеке сегодня крайне конкурентный. Чтобы купить жильё, покупателям приходится предлагать суммы, зачастую на 50 000–100 000 долларов выше заявленной цены, особенно в самых востребованных районах. В таких условиях помощь опытного риелтора, такого как Джимми Дойон, становится особенно ценной для успешной сделки.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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