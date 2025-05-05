Цены на дома в Лорантидах продолжают расти в 2025 году

Рынок недвижимости Лорантид переживает новый виток роста в начале 2025 года. Согласно данным за первый квартал, опубликованным Ассоциацией профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), в регионе наблюдается значительный рост как активности, так и цен, что подтверждает тенденцию, усложняющую задачу покупателям, особенно тем, кто приобретает жильё впервые.

Рост продаж и цен

Продажи выросли на 20 % : Количество сделок с недвижимостью в Лорантидах увеличилось на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это явный признак оживления рынка.

Рост цен: Средняя стоимость отдельно стоящих домов в регионе выросла на 9 %, тогда как по всему Квебеку этот показатель составил 10 %. Например, в Сент-Агат-де-Мон цена медианного дома достигла 413 750 долларов (+9 %).

Причины роста

Шарль Бран, директор службы рыночного анализа APCIQ, отмечает, что предложение новых построек остаётся недостаточным для удовлетворения растущего спроса. Этот дефицит, в сочетании с ожидаемым ростом стоимости строительства, дополнительно подталкивает цены вверх — как на новостройки, так и на вторичное жильё.

Последствия для покупателей

Для продавцов ситуация складывается очень выгодно. Однако для покупателей, особенно для тех, кто приобретает жильё впервые, доступность недвижимости становится всё более затруднительной. Минимальный первоначальный взнос за отдельно стоящий дом в регионе может превышать 20 000 долларов (5 % от медианной цены), а для взноса в 20 % потребуется уже более 80 000 долларов. Конкуренция остаётся высокой, а дефицит предложений ещё больше подогревает рост цен.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты ожидают, что тенденция к росту сохранится, чему способствуют устойчивый спрос, относительно низкие процентные ставки и привлекательность пригорода и природных регионов, таких как Лорантиды. Прогнозируется, что к концу года цены вырастут ещё на 2–5 %, а объём сделок также продолжит расти.

Итак:

Рынок недвижимости Лорантид в 2025 году остаётся очень динамичным: цены продолжают расти, спрос высок, а условия для покупателей становятся всё более сложными.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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