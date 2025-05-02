Рост арендной платы усугубляет бедность в Квебеке: ситуация особенно тяжёлая в Гатино и Монреале

Резкий рост арендной платы в Квебеке делает выход из бедности всё более труднодостижимым — к такому выводу пришёл Институт социально-экономических исследований (IRIS) в свежем исследовании. Особенно тяжёлая ситуация складывается в Гатино и Монреале, где за последний год жильё подорожало рекордными темпами.

Рекордный рост аренды

По данным IRIS, в 2024 году средний рост арендной платы в крупнейших городах Квебека составил 11%. В Гатино аренда квартиры с одной спальней (3,5 комнаты) выросла сразу на 16%. В Монреале и других крупных центрах темпы роста также значительно превышают инфляцию и рост зарплат, что серьёзно бьёт по семейным бюджетам малообеспеченных жителей.

Давление на семьи с низким доходом

Как отмечает исследовательница IRIS Эв-Лин Кутюрье, стремительный рост цен на жильё особенно тяжело сказывается на тех, кто пытается выбраться из бедности:

«Ситуация с жильём, когда аренда растёт такими темпами, очень сильно бьёт по бюджету домохозяйств, особенно тех, кто пытается выйти из бедности».

Даже развитая сеть общественного транспорта в Монреале и Гатино уже не компенсирует дополнительные расходы: по словам Кутюрье, для многих семей стоимость аренды становится сопоставимой с содержанием дополнительного автомобиля, если сравнивать с менее дорогими регионами, такими как Труа-Ривьер или Сагеней.

Почему Гатино страдает сильнее?

В Гатино особенно заметен рост аренды из-за высокой текучести арендаторов. Как объясняет Кутюрье, при смене жильцов собственники чаще всего поднимают цены значительно выше среднего, пользуясь возможностью установить рыночную стоимость.

Новый взгляд на уровень бедности

IRIS использует понятие «жизнеспособный доход» (sustainable income) — это альтернатива официальной черте бедности, включающая не только базовые потребности, но и расходы, необходимые для достойной жизни: отпуск, культурные мероприятия, сбережения на непредвиденные обстоятельства.

В 2024 году этот показатель в разных городах Квебека для различных типов семей изменился от снижения на 4% до роста на 10,4%, что напрямую связано с динамикой цен на жильё.

Итоги

Рынок аренды жилья в Квебеке, особенно в Монреале и Гатино, становится всё менее доступным для семей с низким и средним доходом. Рост цен на аренду опережает инфляцию и рост зарплат, что усугубляет неравенство и затрудняет выход из бедности. Эксперты IRIS призывают власти уделять больше внимания развитию социального и доступного жилья, а также пересмотру механизмов регулирования рынка аренды, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

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