В начальной школе Святого Антония в Монреале появился новый навес для защиты детей от солнца

Ученики начальной школы Святого Антония, расположенной в районе Пьерфон-Роксборо в Монреале, встречают лето с новой заботой о здоровье. На территории школы установили большой синий навес — солнцезащитный парус, который позволит детям проводить перемены и внеклассные занятия в тени, защищая их от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Почему это важно

Многие школьники признаются, что редко пользуются солнцезащитным кремом. «Солнцезащитный крем — не моя любимая вещь», — говорит ученица Виллоу Дункан. «Я обычно забываю его нанести», — добавляет Марилена Стефанис. Подобные привычки характерны для многих детей, и именно поэтому тень на школьном дворе становится особенно актуальной в жаркие летние дни.

Инициатива Канадской дерматологической ассоциации

Установка навеса стала возможной благодаря Канадской дерматологической ассоциации (CDA), которая ежегодно поддерживает школы и общественные организации по всей стране, предоставляя гранты на создание теневых зон. В 2025 году начальная школа Святого Антония стала одной из шести школ, получивших такой грант.

«Очень важно формировать привычки безопасного поведения на солнце с раннего возраста — это помогает предотвратить развитие рака кожи и сохранить здоровье на долгие годы», — отмечает дерматолог Робин Вивиотт, представляющая CDA.

Солнечные ожоги в детстве — фактор риска

По данным исследования Университета Макгилла, канадцы стали проводить больше времени на солнце, но при этом используют солнцезащитные средства всё реже. Большинство опрошенных признались, что либо используют крем нерегулярно, либо не пользуются им вовсе. «Мы знаем, что солнечные ожоги, полученные в детстве, — особенно важный фактор риска для развития меланомы», — подчеркивает доктор Вивиотт.

Радость учеников

Новый навес уже стал любимым местом для отдыха многих детей. «Я буду часто им пользоваться, потому что мне быстро становится жарко», — говорит ученица Амелия Мертилис. Учителя и родители отмечают, что теперь дети могут играть и заниматься спортом на свежем воздухе, не опасаясь перегрева и ожогов.

Установка солнцезащитного навеса — пример того, как простое решение может сделать школьную жизнь безопаснее и здоровее, а также напомнить детям и взрослым о важности защиты от солнца.

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