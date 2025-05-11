На Южном берегу Монреаля полицейских подозревают в торговле наркотиками для байкерских банд

Трое сотрудников полиции с Южного берега Монреаля оказались в центре громкого расследования: их подозревают в продаже наркотиков для преступных байкерских группировок. Как сообщает Radio-Canada, расследование ведёт Квебекская провинциальная полиция (Sûreté du Québec, SQ), начав его несколько месяцев назад после получения серьёзных обвинений.

Речь идёт о двух детективах-сержантах и одном патрульном из межмуниципальной полиции Русийон (Régie intermunicipale de police Roussillon), которая обслуживает ряд муниципалитетов к югу от Монреаля в регионе Монтережи, включая Кандьяк, Дельсон, Ла-Прери, Сен-Констан, Сен-Матьё, Сен-Филипп и Сент-Катрин.

По данным источников, подозреваемые полицейские могли использовать служебные автомобили для перевозки наркотиков и участия в других преступных действиях, связанных с байкерскими бандами. Все трое офицеров были временно отстранены от службы с сохранением зарплаты, пока продолжается расследование.

В последние недели следователи SQ допрашивают как полицейских, так и гражданских сотрудников штаба полиции Русийон в Кандьяке. На данный момент официальные обвинения никому не предъявлены, имена подозреваемых не разглашаются.

Начальник полиции Русийон Мишель Гиймет заверил жителей, что, несмотря на кризис доверия, они могут по-прежнему рассчитывать на профессионализм и преданность сотрудников службы. Министерство общественной безопасности Квебека отказалось комментировать детали расследования, однако подчеркнуло, что эти обвинения не отражают работу 15 000 полицейских провинции.

Скандал вызвал серьёзную обеспокоенность среди правоохранительных органов региона Монреаля и может негативно сказаться на уровне доверия населения к полиции.

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