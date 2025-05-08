В Квебеке хотят запретить пункты контролируемого потребления наркотиков рядом со школами и детсадами

Основные положения законопроекта

Ограничение по расстоянию: Пункты контролируемого потребления не смогут располагаться ближе 150 метров к школам и детским садам. Если закон будет принят, как минимум два действующих центра, включая Maison Benoît-Labre в Монреале и один в регионе Утауэй, должны будут перенести свою деятельность в течение четырёх лет.

Контроль Министерства здравоохранения: Законопроект наделяет министерство правом устанавливать требования к санитарии и безопасности в таких пунктах. В случае несоблюдения этих стандартов разрешение на работу может быть отозвано.

Переаттестация: Все пункты контролируемого потребления должны будут проходить повторную авторизацию каждые четыре года, что повысит уровень контроля и ответственности.

Причины и реакция общества

Министр Карман отметил, что цель законопроекта — предотвратить употребление и продажу наркотиков вне специально отведённых пунктов, так как именно это вызывает наибольшее беспокойство у местных жителей. По данным полиции, после открытия центра Maison Benoît-Labre на улице Нотр-Дам Вест уровень преступности в районе вырос, что усилило протесты родителей и соседей.

Мнения сторон

Родители и жители: Многие поддерживают инициативу, считая её необходимой для защиты детей и обеспечения безопасности вблизи школ и детских садов.

Эксперты по снижению вреда: Некоторые специалисты и операторы пунктов контролируемого потребления опасаются, что новые правила усложнят доступ к жизненно важным услугам для уязвимых групп населения. Также отмечается, что в законопроекте не предусмотрены меры по решению более широких социальных проблем и повышению ответственности организаций за влияние на сообщество.

Контекст и перспективы

Количество пунктов контролируемого потребления в Квебеке выросло с четырёх в 2020 году до четырнадцати в 2024-м. Провинция продолжает бороться с кризисом, связанным с употреблением токсичных наркотиков: только в 2024 году было зафиксировано 645 смертей от передозировки. Министр Карман признаёт необходимость развития подобных пунктов, но подчёркивает важность поиска баланса между общественным здоровьем и безопасностью жителей.

Если законопроект №103 будет принят, он существенно изменит правила работы пунктов контролируемого потребления в Квебеке, повысив требования к их расположению и стандартам деятельности, а также усилив контроль со стороны государства.