В Квебеке хотят ограничить расположение пунктов потребления наркотиков рядом со школами и детсадами

Правительство Квебека внесло на рассмотрение законопроект, который предусматривает минимальное расстояние в 150 метров между пунктами контролируемого потребления наркотиков и образовательными учреждениями — школами и детскими садами. Новый документ также расширяет полномочия Министерства социальных служб по контролю за открытием и деятельностью подобных центров.

Причины инициативы

Законопроект был подготовлен на фоне общественного резонанса, вызванного открытием первого в Монреале центра для ингаляционного потребления наркотиков, которым управляет некоммерческая организация Maison Benoît Labre. Центр, помимо предоставления помощи бездомным, располагает пунктом контролируемого потребления, находящимся в непосредственной близости от школы, что вызвало обеспокоенность среди родителей и местных жителей.

Министр социальных служб Квебека Лионель Карман подчеркнул, что правительство поддерживает концепцию снижения вреда и создание безопасных пространств для уязвимых групп населения. Однако, по его словам, необходимо также учитывать интересы и безопасность жителей районов, где открываются такие пункты, а особенно — детей.

Новые правила и полномочия

Согласно законопроекту, министерство получит право одобрять или отклонять заявки на открытие новых пунктов контролируемого потребления наркотиков. Кроме того, ведомство сможет устанавливать санитарные и организационные требования к их работе и отзывать разрешения в случае нарушений. Все действующие центры будут обязаны проходить повторную авторизацию каждые четыре года.

Если закон вступит в силу, два из 14 действующих в Квебеке центров — в Монреале и регионе Утауэй — окажутся в зоне ограничений и не смогут продлить разрешение после четырёх лет. Министр Карман отметил, что этого времени должно хватить для поиска нового подходящего места.

Статистика и вызовы

Количество пунктов контролируемого потребления в Квебеке значительно выросло: с четырёх в 2020 году до 14 в 2024-м. За прошлый год в провинции было зарегистрировано не менее 485 смертей, связанных с подозреваемой передозировкой опиоидами и другими наркотиками. Это подчёркивает важность современных мер по снижению вреда и поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общественная дискуссия

Законопроект вызвал активные обсуждения среди специалистов и общественности. С одной стороны, родители и жители приветствуют инициативу по защите детей и повышению безопасности вблизи образовательных учреждений. С другой — эксперты по снижению вреда опасаются, что чрезмерные ограничения могут затруднить доступ к жизненно важным услугам для наиболее уязвимых групп населения.

Вопрос о том, как найти баланс между интересами общества и необходимостью поддерживать людей, страдающих от зависимости, остаётся открытым. Правительство Квебека продолжает искать оптимальные решения, чтобы обеспечить безопасность и здоровье всех жителей провинции.

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