Скандал вокруг Ярослава Хунки: Россия требует экстрадиции, Канада отказывается

Вопрос о военных преступлениях времён Второй мировой войны вновь оказался в центре международного внимания после того, как Россия официально передала Канаде доказательства причастности бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) к массовым убийствам советских граждан. Несмотря на это, канадские власти продолжают отказывать Москве в экстрадиции подозреваемого, что вызывает бурную реакцию как в России, так и за её пределами.

Российская позиция: доказательства и требования

Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что Генеральная прокуратура России предоставила канадской стороне исчерпывающие материалы, подтверждающие участие Хунки в зверствах против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Следственный комитет России ранее заочно предъявил Хунке обвинения в геноциде, а глава ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что Хунка и его сообщники причастны к убийствам не менее 500 граждан СССР.

Российские власти настаивают на экстрадиции Хунки для проведения полноценного судебного разбирательства. По словам дипломатов, Москва продолжит добиваться выдачи подозреваемого, несмотря на юридические и политические препоны.

Канадский отказ и политический контекст

Канада, в свою очередь, ссылается на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции с Россией, а также на внутренние юридические процедуры. Официальные лица страны избегают публичных комментариев по существу обвинений, что только усиливает критику со стороны России и ряда международных организаций.

Скандал вокруг фигуры Хунки разгорелся с новой силой после того, как 22 сентября 2024 года 98-летнего ветерана пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Хунку чествовали как «героя борьбы против русских», не упомянув о его нацистском прошлом. Этот эпизод вызвал бурю негодования: спикер парламента ушёл в отставку, а премьер-министр Джастин Трюдо назвал случившееся «глубоко постыдным».

Историческая справка

Дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была сформирована нацистской Германией из украинских добровольцев и участвовала в карательных операциях против мирного населения на территории Восточной Европы. По данным историков и международных трибуналов, члены дивизии причастны к массовым убийствам евреев, поляков и советских граждан. Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией.

Международная реакция

На скандал отреагировали не только в России, но и в Польше, а также в еврейских организациях Канады и Европы. Посол Польши в Оттаве потребовал извинений и напомнил о преступлениях дивизии против польского населения. В свою очередь, российские дипломаты заявили о недопустимости героизации нацистских преступников и необходимости исторической справедливости.

Перспективы и выводы

Несмотря на предоставленные доказательства и усилия России, Канада пока не намерена выдавать Хунку. Ситуация остаётся предметом острого международного спора, в котором сталкиваются вопросы исторической памяти, политики и права.

Этот инцидент вновь поднимает важные вопросы: как современное общество должно относиться к прошлому, где проходит грань между национальной героизацией и оправданием преступлений, и кто несёт ответственность за восстановление исторической справедливости?

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