Весеннее нашествие древоточцев в Монреале: как защитить свой дом от разрушительных муравьев

С наступлением весны в Монреале начинается пик активности древоточцев — крупных чёрных муравьёв, которые способны нанести серьёзный ущерб деревянным конструкциям дома. Эксперты предупреждают: если вы заметили муравьёв возле окон, дверей, фундамента или внутри дома, это может быть тревожным сигналом — колония уже обосновалась в стенах.

Профессиональный дезинсектор Дэнни Андраде объясняет, что обработка начинается с высверливания отверстий в стенах — так появляется доступ к скрытым гнёздам. В эти отверстия вводится специальное профессиональное средство, которое уничтожает всю колонию. Главная задача — добраться именно до гнезда, иначе проблема быстро вернётся.

«Гнездо может формироваться три-пять лет, и если вы видите много муравьёв в доме, значит, колонии уже минимум три года», — отмечает Андраде.

Древоточцы не едят древесину, а выгрызают в ней ходы, создавая целые тоннели. Со временем балки и стены теряют прочность, что может привести к дорогостоящему ремонту или даже обрушению конструкции. Если не принять меры вовремя, муравьи могут создать дополнительные, так называемые «спутниковые» гнёзда в других частях дома.

Многие владельцы домов пытаются бороться с муравьями самостоятельно, но часто безуспешно: пока вы пробуете разные средства, колония продолжает расти и расселяется по дому. Только профессиональный подход позволяет найти и уничтожить все гнёзда.

Признаки появления древоточцев

Крупные чёрные муравьи в доме, особенно весной

Мелкая древесная пыль или стружка у стен и плинтусов

Слышен лёгкий шорох в стенах

Муравьи появляются у окон, дверей, в подвале или на чердаке

Советы по профилактике

Следите за уровнем влажности в доме, особенно в подвале и на чердаке

Убирайте дрова и строительные материалы вдали от стен

Обрезайте ветки деревьев и кустарников, соприкасающиеся с фасадом

Регулярно осматривайте дом на предмет трещин и заделывайте их

Не допускайте скопления мусора у фундамента

Древоточцы — скрытая, но очень опасная угроза для домовладельцев Монреаля. При первых признаках заражения обращайтесь к профессионалам: только так можно избежать серьёзных повреждений и дорогостоящего ремонта. Не откладывайте решение проблемы — действуйте сразу, чтобы защитить свой дом!

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