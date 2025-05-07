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Новости Мошенники под видом сотрудников банка обманули пенсионерку из Монреаля на 25 тысяч долларов

Мошенники под видом сотрудников банка обманули пенсионерку из Монреаля на 25 тысяч долларов

Степан Артемьевский Май 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 68 Просмотров

71-летняя жительница Монреаля Ида Пала стала жертвой изощрённого мошенничества, потеряв 25 000 долларов. Всё началось с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником банка RBC. Мошенник убедил женщину, что на её счету зафиксирована подозрительная активность, и предложил необычный способ «обезопасить» её средства.

Злоумышленник настоял, чтобы Пала разрезала свои кредитную и дебетовую карты и передала их водителю Uber, который якобы доставит их в отделение банка для утилизации. Мошенник объяснил, что из-за проблем с почтой банк теперь сотрудничает с Uber для подобных операций. Уже через сутки со счетов пенсионерки исчезли все деньги: большая часть была потрачена в элитном магазине Holt Renfrew, остальное — снято с кредитной линии.

Как работают современные мошенники

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся всё более распространёнными и изощрёнными. Мошенники используют подмену номера — на дисплее телефона жертвы высвечивается реальный номер банка, что вызывает доверие. Они также обладают достаточной информацией о клиентах, чтобы казаться убедительными, и создают атмосферу срочности, чтобы человек не успел всё обдумать.

По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством, только за первые три месяца 2025 года канадцы потеряли 5,9 миллиона долларов из-за подобных схем, а за весь прошлый год — 16,4 миллиона.

Как распознать мошенников

Банк RBC и Канадский центр по борьбе с мошенничеством напоминают: настоящий сотрудник банка никогда не будет:

  • просить уничтожить карту и передать её третьим лицам или курьерам;

  • запрашивать одноразовые коды, PIN-коды или пароли;

  • просить перевести деньги, скачать приложения для удалённого доступа или участвовать в «секретных операциях»;

  • просить предоставить доступ к онлайн-банкингу или добавить новых получателей платежей.

Если вы получили подозрительный звонок, всегда кладите трубку и перезванивайте в банк по номеру, указанному на вашей карте. Никогда не передавайте свои карты или личную информацию незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банка.

Важность бдительности

Ида Пала уже обратилась в банк и полицию, однако не рассчитывает вернуть свои деньги. Она призывает других пожилых людей быть максимально осторожными:
«Пожилые люди должны знать: никому не доверяйте. Если говорят, что это банк — кладите трубку и сами перезванивайте».

История Иды Пала — тревожный сигнал для всех: современные мошенники становятся всё изобретательнее, а жертвами чаще всего становятся именно пожилые люди. Важно помнить простое правило: ни один банк не будет просить вас уничтожить карту и передать её курьеру. Будьте бдительны и предупреждайте своих близких!

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