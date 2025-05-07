Мошенники под видом сотрудников банка обманули пенсионерку из Монреаля на 25 тысяч долларов

Злоумышленник настоял, чтобы Пала разрезала свои кредитную и дебетовую карты и передала их водителю Uber, который якобы доставит их в отделение банка для утилизации. Мошенник объяснил, что из-за проблем с почтой банк теперь сотрудничает с Uber для подобных операций. Уже через сутки со счетов пенсионерки исчезли все деньги: большая часть была потрачена в элитном магазине Holt Renfrew, остальное — снято с кредитной линии.

Как работают современные мошенники

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся всё более распространёнными и изощрёнными. Мошенники используют подмену номера — на дисплее телефона жертвы высвечивается реальный номер банка, что вызывает доверие. Они также обладают достаточной информацией о клиентах, чтобы казаться убедительными, и создают атмосферу срочности, чтобы человек не успел всё обдумать.

По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством, только за первые три месяца 2025 года канадцы потеряли 5,9 миллиона долларов из-за подобных схем, а за весь прошлый год — 16,4 миллиона.

Как распознать мошенников

Банк RBC и Канадский центр по борьбе с мошенничеством напоминают: настоящий сотрудник банка никогда не будет:

просить уничтожить карту и передать её третьим лицам или курьерам;

запрашивать одноразовые коды, PIN-коды или пароли;

просить перевести деньги, скачать приложения для удалённого доступа или участвовать в «секретных операциях»;

просить предоставить доступ к онлайн-банкингу или добавить новых получателей платежей.

Если вы получили подозрительный звонок, всегда кладите трубку и перезванивайте в банк по номеру, указанному на вашей карте. Никогда не передавайте свои карты или личную информацию незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банка.

Важность бдительности

Ида Пала уже обратилась в банк и полицию, однако не рассчитывает вернуть свои деньги. Она призывает других пожилых людей быть максимально осторожными:

«Пожилые люди должны знать: никому не доверяйте. Если говорят, что это банк — кладите трубку и сами перезванивайте».

История Иды Пала — тревожный сигнал для всех: современные мошенники становятся всё изобретательнее, а жертвами чаще всего становятся именно пожилые люди. Важно помнить простое правило: ни один банк не будет просить вас уничтожить карту и передать её курьеру. Будьте бдительны и предупреждайте своих близких!