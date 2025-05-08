Монреаль ускоряет переход на электромобили: к 2030 году появится 11 000 новых зарядных станций

Администрация мэра Монреаля Валери Плант объявила о масштабной инициативе по развитию инфраструктуры для электромобилей. К 2030 году на острове Монреаль планируется установить 11 000 новых зарядных станций для электромобилей. Эта цель значительно опережает федеральные и провинциальные планы по отказу от продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые вступят в силу только к 2035 году.

Экологические приоритеты города

Монреаль активно борется с изменением климата, и развитие электромобильности занимает важное место в стратегии города по сокращению выбросов парниковых газов. По словам Мари-Андре Може, ответственной за экологический переход и окружающую среду в исполнительном комитете города, задача — сделать зарядку электромобиля доступной и удобной для всех жителей:

«Мы хотим, чтобы на всём острове наше сообщество чувствовало себя уверенно, имея доступ к зарядным станциям», — подчеркнула она.

Как будет реализован проект

Масштабное размещение: Зарядные станции появятся не только на улицах, но и на общественных, частных парковках, а также на территориях предприятий, доступных для горожан.

Партнёрство с бизнесом: Город планирует сотрудничать с торговыми центрами, супермаркетами, автозаправками и другими компаниями, чтобы расширить сеть зарядок.

Поддержка инноваций: В рамках программы планируется электрификация городских сервисов, в том числе велосипедного проката Bixi.

Вызовы и перспективы

На сегодняшний день в Монреале работает чуть более 3 000 зарядных станций. Увеличить это число почти в четыре раза за пять лет — задача амбициозная. Эксперты отмечают, что для достижения цели потребуется не только финансирование, но и эффективная координация между муниципалитетом и частным сектором.

Особое внимание уделяется вопросам доступности: большинство жителей города проживают в многоквартирных домах и не имеют личных парковочных мест, поэтому развитие публичной инфраструктуры особенно важно.

Реакция общественности

Многие горожане и экологические организации приветствуют инициативу, считая её важным шагом для устойчивого развития города. Однако есть и скептики, которые указывают на возможные сложности с финансированием и реализацией столь масштабного проекта.

Итоги

Монреаль демонстрирует лидерство в вопросах экологического транспорта и устойчивого развития. Если проект будет реализован в полном объёме, город станет одним из лидеров Северной Америки по доступности зарядной инфраструктуры для электромобилей, а переход на экологичный транспорт станет реальностью для сотен тысяч жителей.

Монреаль делает ставку на будущее без выбросов — и приглашает своих жителей присоединиться к экологическому переходу уже сегодня.

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