Метро Монреаля нуждается в срочном ремонте: почти половина станций в аварийном состоянии

Масштабы проблемы
-
Стареющая инфраструктура: Метро Монреаля работает с 1966 года, и сейчас почти половина станций требует капитального ремонта. По новой системе оценки, 31 станция получили рейтинг D или E, что означает значительные структурные повреждения и высокий риск аварийных ситуаций. Ранее STM считала, что в плохом состоянии находятся лишь 9 станций, однако пересмотр критериев выявил гораздо более серьёзную картину.
-
Износ подвижного состава: Вагоны MR-73, которые составляют основу парка метро, эксплуатируются уже 50 лет — на 10 лет дольше, чем планировалось изначально. Мэр Монреаля Валери Плант и руководство STM настаивают на необходимости срочной замены поездов, иначе к 2036 году вагоны будут работать уже 60 лет, что чревато частыми поломками и сбоями в движении.
-
Финансовые потребности: В инвестиционной программе STM на 2025–2034 годы заложено 25,8 миллиарда долларов, из которых 10,7 миллиарда предназначены исключительно для поддержания и ремонта инфраструктуры метро.
Влияние на пассажиров
Несмотря на технические проблемы, метро остаётся ключевой транспортной артерией города: в 2023 году пассажиропоток составил более 288 миллионов поездок, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые загруженные станции — Berri-UQAM, McGill и Guy-Concordia — ежедневно обслуживают тысячи пассажиров, играя важную роль в жизни города.
Что дальше?
-
Угроза закрытий: Руководство STM предупреждает: если не будет выделено необходимое финансирование, возможны экстренные закрытия станций для предотвращения аварий.
-
Призыв к поддержке провинции: Мэр Валери Плант добивается, чтобы нужды метро были включены в приоритеты инфраструктурных инвестиций Квебека, подчёркивая не только вопросы безопасности, но и экономические выгоды для региона.
-
Гарантии на ближайший год: STM обещает сохранить нынешний уровень обслуживания в 2025 году, однако дальнейшее развитие зависит от масштабных и своевременных вложений.
Заключение
Метро Монреаля оказалось на перепутье: десятилетия эксплуатации и недостаточного финансирования привели к критическому состоянию почти половины станций. Без срочных мер и инвестиций город рискует столкнуться с перебоями в работе транспорта, что затронет сотни тысяч пассажиров и экономику Монреаля в целом. Ближайшие годы станут решающими для будущего городской транспортной системы.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.