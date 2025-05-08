Метро Монреаля нуждается в срочном ремонте: почти половина станций в аварийном состоянии

Монреальский метрополитен всё явственнее демонстрирует признаки старения: по новым данным Société de transport de Montréal (STM), 31 из 68 станций метро находятся в плохом или очень плохом состоянии. Это почти половина всей сети и серьёзный повод для тревоги как у специалистов, так и у пассажиров.

Масштабы проблемы

Стареющая инфраструктура: Метро Монреаля работает с 1966 года, и сейчас почти половина станций требует капитального ремонта. По новой системе оценки, 31 станция получили рейтинг D или E, что означает значительные структурные повреждения и высокий риск аварийных ситуаций. Ранее STM считала, что в плохом состоянии находятся лишь 9 станций, однако пересмотр критериев выявил гораздо более серьёзную картину.

Износ подвижного состава: Вагоны MR-73, которые составляют основу парка метро, эксплуатируются уже 50 лет — на 10 лет дольше, чем планировалось изначально. Мэр Монреаля Валери Плант и руководство STM настаивают на необходимости срочной замены поездов, иначе к 2036 году вагоны будут работать уже 60 лет, что чревато частыми поломками и сбоями в движении.

Финансовые потребности: В инвестиционной программе STM на 2025–2034 годы заложено 25,8 миллиарда долларов, из которых 10,7 миллиарда предназначены исключительно для поддержания и ремонта инфраструктуры метро.

Влияние на пассажиров

Несмотря на технические проблемы, метро остаётся ключевой транспортной артерией города: в 2023 году пассажиропоток составил более 288 миллионов поездок, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые загруженные станции — Berri-UQAM, McGill и Guy-Concordia — ежедневно обслуживают тысячи пассажиров, играя важную роль в жизни города.

Что дальше?

Угроза закрытий: Руководство STM предупреждает: если не будет выделено необходимое финансирование, возможны экстренные закрытия станций для предотвращения аварий.

Призыв к поддержке провинции: Мэр Валери Плант добивается, чтобы нужды метро были включены в приоритеты инфраструктурных инвестиций Квебека, подчёркивая не только вопросы безопасности, но и экономические выгоды для региона.

Гарантии на ближайший год: STM обещает сохранить нынешний уровень обслуживания в 2025 году, однако дальнейшее развитие зависит от масштабных и своевременных вложений.

Заключение

Метро Монреаля оказалось на перепутье: десятилетия эксплуатации и недостаточного финансирования привели к критическому состоянию почти половины станций. Без срочных мер и инвестиций город рискует столкнуться с перебоями в работе транспорта, что затронет сотни тысяч пассажиров и экономику Монреаля в целом. Ближайшие годы станут решающими для будущего городской транспортной системы.

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