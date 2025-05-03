STM прекратила временный запрет на пребывание в метро Монреаля: что дальше?

Société de transport de Montréal (STM) завершила действие временного запрета на пребывание в станциях метро Монреаля. Эта мера, введённая в середине марта на фоне резкого роста числа людей с зависимостями и психическими расстройствами в подземке, официально истекла 30 апреля.

Как сообщили в STM, в ближайшие недели специалисты проведут анализ собранных данных о влиянии запрета. Сначала результаты будут представлены совету директоров компании, а затем — широкой общественности. Кроме того, STM планирует провести встречи с организациями, помогающими бездомным, чтобы обсудить итоги и выработать дальнейшие шаги.

Запрет на лоутеринг (нахождение без цели) в метро вызвал немало споров. Некоторые пассажиры и сотрудники STM отмечали, что во время действия меры стало спокойнее и снизилось количество инцидентов. Однако правозащитники и организации по поддержке бездомных критиковали запрет, считая, что он лишь вытесняет уязвимых людей из метро, не решая коренных проблем нехватки жилья и социальной поддержки. По их мнению, подобные меры фактически криминализируют бездомность и лишь перемещают проблему в другие части города.

В период действия запрета STM также закрыла некоторые входы на станции, усилила присутствие полиции и частично ограничила доступ к отдельным зонам в наиболее проблемных местах. Городские власти, в свою очередь, продлили работу зимних приютов до конца апреля, чтобы предоставить альтернативу тем, кто остался без жилья.

Руководство STM подчёркивает, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом как безопасности пассажиров, так и потребностей уязвимых групп населения. Результаты анализа и консультации с общественными организациями помогут определить будущую политику по вопросам бездомности и общественной безопасности в метро Монреаля.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.