Врачи Квебека бьют тревогу: новый законопроект угрожает качеству медицинской помощи

В Квебеке разгорается острая дискуссия вокруг законопроекта 106, который правительство намерено принять для реформирования системы оплаты труда семейных врачей и специалистов. Нововведения уже вызвали волну возмущения среди медицинского сообщества и опасения со стороны пациентов.

В чем суть реформы?

Согласно законопроекту, оплата труда врачей будет напрямую зависеть от количества пациентов, закреплённых за каждым специалистом. Теперь за каждого здорового пациента врачу будет начисляться всего 12 долларов, а за каждый визит — дополнительно 18 долларов. В случае, если врач не выполнит установленные показатели по количеству пациентов, его доход может быть уменьшен до 25%.

Правительство объясняет реформу стремлением улучшить доступ населения к медицинской помощи: к 2026 году каждому жителю Квебека обещают закрепить семейного врача или группу семейной медицины. Это должно решить проблему, когда около 1,5 миллиона человек в провинции (17% населения) не имеют постоянного врача.

Реакция врачей

Многие врачи считают такие меры несправедливыми и опасными для системы здравоохранения. Доктор Майкл Калин, медицинский директор GMF Santé Kildare, отмечает, что уже сейчас принимает по 40 пациентов в день, а новые правила вынудят его работать ещё больше, чтобы избежать штрафов.

«Это всё равно что сказать хоккейной команде: мы уберём вратаря, но вы должны пропускать меньше голов. Это просто нелогично», — говорит Калин.

Он также подчеркивает, что подобная система превращает пациентов в статистику, а не в людей, нуждающихся в индивидуальном подходе и качественном уходе.

Опасения пациентов

Председатель пациентского комитета MUHC Ингрид Кович призывает власти искать корни проблемы глубже, а не «бить врачей по голове новыми законами». Она уверена, что подобные меры приведут только к ухудшению ситуации для пациентов, ведь качество медицинской помощи напрямую зависит от условий работы врачей и их мотивации.

Дефицит кадров и старение врачей

В Монреале уже ощущается острый дефицит семейных врачей — не хватает как минимум 400 специалистов. Ситуацию усугубляет тот факт, что четверть всех действующих врачей старше 60 лет и многие из них задумываются о скором уходе на пенсию. По словам доктора Калина, новые ограничения и давление со стороны властей только ускоряют этот процесс: «Мы сами отталкиваем опытных врачей, вводя всё больше новых правил».

Что предлагают эксперты?

Многие специалисты считают, что вместо ужесточения контроля за врачами, правительство должно инвестировать в развитие междисциплинарных команд, расширять роль медсестёр, социальных работников и других специалистов. Только комплексный подход способен реально улучшить доступность и качество медицинских услуг для населения.

Итог

Законопроект 106 уже стал причиной массового недовольства среди врачей и пациентов. Медицинские ассоциации требуют приостановить его рассмотрение и начать открытый диалог с профессиональным сообществом. Эксперты предупреждают: без учёта мнения врачей и комплексных реформ ужесточение контроля может привести к снижению качества и доступности медицинской помощи для всех жителей Квебека.

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