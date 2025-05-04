Центр роботизированной хирургии при Университете Макгилла: будущее медицины начинается в Монреале

Центр повышения эффективности хирургии и робототехники (Surgical Performance Enhancement and Robotics Centre, SuPER) при Университетском медицинском центре Макгилла (MUHC) в Монреале стал первым и единственным в Канаде клиническим центром, где передовые технологии и искусственный интеллект интегрируются в повседневную медицинскую практику. Цель центра — изменить будущее хирургии, сделать операции менее инвазивными, более безопасными и персонализированными.

SuPER стремится разработать и внедрить хирургические роботы нового поколения и решения на базе искусственного интеллекта, чтобы расширить возможности врачей и повысить качество лечения пациентов. По словам директора центра, доктора Амира Хушиара, инновационные технологии позволят хирургам добираться до труднодоступных областей организма — сердца, головного мозга, органов дыхания — и проводить вмешательства на более ранних стадиях заболевания.

Технологические инновации

Роботизированные платформы:

В центре используются интеллектуальные хирургические роботы, многие из которых разработаны непосредственно в лабораториях SuPER. Среди них — так называемые «мягкие роботы», способные гибко двигаться и проникать в сложные анатомические зоны, вдохновлённые природными прототипами, такими как змеи или хобот слона.

Интеграция искусственного интеллекта:

Использование реальных клинических данных и алгоритмов ИИ помогает хирургам принимать решения, прогнозировать исходы операций и разрабатывать персонализированные схемы лечения. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациентов.

Минимально инвазивные технологии:

Центр продолжает традиции Монреаля как мирового лидера в области малоинвазивной хирургии, внедряя новые методы, которые ещё больше сокращают хирургическую травму и время реабилитации.

SuPER объединяет врачей, инженеров, исследователей и представителей индустрии в единой инновационной экосистеме. Работа в условиях реальной клиники позволяет быстро внедрять научные открытия в практику и адаптировать технологии под нужды пациентов.

Центр SuPER — часть масштабной десятилетней программы «Будущее хирургии», которую курирует доктор Лиан Фельдман. Проект поддерживается Фондом Монреальской общей больницы и реализуется в тесном сотрудничестве с Университетом Макгилла. Задача — вывести Монреаль и Канаду на лидирующие позиции в мировой хирургии и ускорить внедрение сертифицированных инновационных решений в клиническую практику.

«SuPER объединяет передовые технологии, исследовательский опыт и клиническое сотрудничество под одной крышей — создавая уникальную среду для развития инноваций и персонализированной медицины в хирургии», отмечает доктор Риан Туйз, исполнительный директор Научно-исследовательского института MUHC.

Использование робототехники и искусственного интеллекта в центре SuPER при MUHC открывает новые горизонты для хирургии: операции становятся безопаснее, эффективнее и индивидуальнее. Это не только шаг вперёд для Монреаля и Канады, но и новый стандарт медицинских инноваций на мировом уровне.

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