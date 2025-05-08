В Квебеке вступили в силу новые правила для магазинов и ресторанов: что изменится для потребителей

С 7 мая в Квебеке начали действовать новые правила, которые затронут всех, кто совершает покупки в магазинах или посещает рестораны. Эти изменения были утверждены в ноябре прошлого года в рамках единогласно принятого законопроекта №72 и направлены на повышение прозрачности ценообразования и защиту прав потребителей.

Чаевые только с суммы до налога

Одно из самых заметных нововведений касается расчёта чаевых в ресторанах, кафе и барах. Теперь рекомендуемая сумма чаевых должна вычисляться только с суммы заказа до налога. Ранее многие заведения автоматически предлагали оставить чаевые с общей суммы, включая налоги, что незаметно увеличивало итоговую сумму для клиента. Теперь, если ваш счет за еду составляет 100 долларов, а налоги — 15%, рекомендуемые 15% чаевых будут составлять 15 долларов, а не 17,25, как раньше. Эта мера призвана сделать чаевые более справедливыми и прозрачными для посетителей.

Прозрачные ценники в магазинах

В продуктовых и других магазинах теперь действуют новые требования к оформлению ценников. На каждом товаре должна быть четко указана обычная цена, а также цена за единицу измерения (например, за килограмм или литр), чтобы покупатели могли легко сравнивать стоимость разных товаров. Если товар продаётся по акции или набором, на ценнике обязательно должна быть указана и цена за одну единицу. Также продавцы обязаны ясно обозначать, включён ли налог в стоимость товара.

Защита от ошибок на кассе

Если на кассе покупателю пробивают цену выше, чем указано на ценнике, теперь он имеет право на компенсацию в размере 15 долларов (ранее — 10 долларов). Это дополнительная гарантия того, что магазины будут внимательнее следить за соответствием цен.

Дополнительные меры

Законопроект 72 также содержит положения, регулирующие условия кредитных договоров, долгосрочной аренды, работу выездных торговцев и ограничивающие ответственность потребителей в случае мошенничества с дебетовыми картами.

Реакция общества и бизнеса

Министр юстиции Симон Жолен-Баретт подчеркнул, что эти изменения помогут сделать рынок более честным и понятным для жителей Квебека. Бизнесу потребуется время на адаптацию, особенно в части обновления ценников и программного обеспечения для расчёта чаевых, но в долгосрочной перспективе нововведения должны укрепить доверие между продавцами и покупателями.

Вывод:

Новые правила делают покупки и посещение ресторанов в Квебеке более прозрачными и справедливыми. Потребители теперь могут быть уверены, что платят именно ту сумму, которую видят на ценнике, а чаевые рассчитываются честно и без скрытых надбавок.

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