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Новости Премьер-министр Квебека поздравил Марка Карни с победой и обозначил приоритеты для региона
Lego
Франсуа Лего заверяет, что ещё чуть-чуть надо потерпеть. Фото из Интернета.

Премьер-министр Квебека поздравил Марка Карни с победой и обозначил приоритеты для региона

Степан Артемьевский Май 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 50 Просмотров

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего провёл телефонный разговор с новым главой федерального правительства Канады Марком Карни, чтобы поздравить его с победой на недавних выборах. Как сообщил Лего в официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X, беседа была посвящена главным образом экономическим вопросам, переговорам с президентом США Дональдом Трампом и проблемам иммиграции.

Одной из ключевых тем разговора стало ускорение реализации частных проектов в стратегических отраслях. Лего подчеркнул важность развития оборонной промышленности, аэрокосмического сектора, добычи критически важных минералов и искусственного интеллекта. По словам премьера, эти направления являются приоритетными как для Квебека, так и для всей Канады, и требуют активного участия федерального правительства.

Особое внимание стороны уделили предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Лего отметил, что одной из главных задач является отмена тарифов на алюминий и сталь, которые негативно сказываются на промышленности Квебека. Он выразил надежду, что новый премьер-министр Канады сможет добиться прогресса в этом вопросе и обеспечить более выгодные условия для канадских производителей.

В ходе разговора Лего вновь обозначил ряд ключевых требований Квебека к федеральному правительству. В их числе — необходимость увеличения инвестиций в строительство жилья и развитие инфраструктуры, а также сокращение числа временных иммигрантов в провинции. По мнению Лего, эти меры необходимы для сохранения социальной стабильности и обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.

В тот же день Марк Карни провёл встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, который поздравил его с избранием на пост премьер-министра Канады. В ходе встречи обсуждались вопросы реформы ООН, климатического финансирования, гуманитарной и безопасности ситуации на Гаити, а также военные действия на Украине.

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