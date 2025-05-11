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Новости В Квебеке ликвидирована крупнейшая подпольная лаборатория по производству метамфетамина

В Квебеке ликвидирована крупнейшая подпольная лаборатория по производству метамфетамина

Степан Артемьевский Май 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 38 Просмотров

Федеральная полиция Канады провела успешную операцию по ликвидации крупной подпольной лаборатории, предназначенной для производства таблеток метамфетамина. Лаборатория находилась на складе в Бромоне, в регионе Восточных кантонах Квебека.

Масштабная находка

В ходе обыска сотрудники Королевской канадской конной полиции (RCMP) обнаружили и изъяли не менее 2,5 миллионов таблеток, предположительно содержащих метамфетамин. Кроме того, были найдены более 4 килограммов кристаллического метамфетамина и значительные объёмы химических веществ, используемых для синтеза наркотика.

Лаборатория была оснащена промышленным прессом для таблеток и другим оборудованием, позволяющим производить наркотики в промышленных масштабах.

Задержания и дальнейшее расследование

В рамках операции были задержаны три человека, которых после допроса отпустили под обязательство явиться в суд. Их имена пока не разглашаются, так как официальные обвинения ещё не предъявлены. Им грозят обвинения в производстве и хранении наркотиков с целью последующего сбыта.

Опасность для общества

RCMP подчёркивает, что подобные подпольные лаборатории представляют серьёзную угрозу не только для тех, кто их организует, но и для окружающих жителей. Часто такие объекты размещаются в жилых домах, гаражах или коммерческих зданиях, что увеличивает риск взрывов, пожаров и отравлений.

Борьба продолжается

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства дела и возможные связи задержанных с организованной преступностью. Ликвидация подобных лабораторий — важная часть борьбы с распространением синтетических наркотиков в Канаде и защиты здоровья граждан.

Ликвидация этой лаборатории стала одним из крупнейших успехов федеральной полиции в регионе и свидетельствует о серьёзности намерений правоохранительных органов в борьбе с наркобизнесом.

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