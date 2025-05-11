В Квебеке ликвидирована крупнейшая подпольная лаборатория по производству метамфетамина

Масштабная находка

В ходе обыска сотрудники Королевской канадской конной полиции (RCMP) обнаружили и изъяли не менее 2,5 миллионов таблеток, предположительно содержащих метамфетамин. Кроме того, были найдены более 4 килограммов кристаллического метамфетамина и значительные объёмы химических веществ, используемых для синтеза наркотика.

Лаборатория была оснащена промышленным прессом для таблеток и другим оборудованием, позволяющим производить наркотики в промышленных масштабах.

Задержания и дальнейшее расследование

В рамках операции были задержаны три человека, которых после допроса отпустили под обязательство явиться в суд. Их имена пока не разглашаются, так как официальные обвинения ещё не предъявлены. Им грозят обвинения в производстве и хранении наркотиков с целью последующего сбыта.

Опасность для общества

RCMP подчёркивает, что подобные подпольные лаборатории представляют серьёзную угрозу не только для тех, кто их организует, но и для окружающих жителей. Часто такие объекты размещаются в жилых домах, гаражах или коммерческих зданиях, что увеличивает риск взрывов, пожаров и отравлений.

Борьба продолжается

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства дела и возможные связи задержанных с организованной преступностью. Ликвидация подобных лабораторий — важная часть борьбы с распространением синтетических наркотиков в Канаде и защиты здоровья граждан.

Ликвидация этой лаборатории стала одним из крупнейших успехов федеральной полиции в регионе и свидетельствует о серьёзности намерений правоохранительных органов в борьбе с наркобизнесом.