Кандидаты в лидеры Либеральной партии Квебека обсуждают возможность развития нефтегазовых проектов

В Лавале в минувшие выходные прошли дебаты кандидатов на пост лидера Либеральной партии Квебека (PLQ), где одной из центральных тем стала энергетическая независимость провинции и возможное развитие проектов по добыче ископаемого топлива. Эта дискуссия приобрела особую актуальность на фоне растущих геополитических рисков и перемен в отношениях с Соединёнными Штатами.

Несколько претендентов на лидерство выразили готовность рассматривать нефтяные и газовые проекты как способ укрепить энергетическую безопасность Канады и Квебека. Так, бывший глава Совета работодателей Квебека Карл Блэкберн заявил, что провинция должна быть открыта к таким инициативам, особенно учитывая зависимость от поставок через территорию США. Он подчеркнул, что ситуация в мире изменилась, и Квебек должен послать «чёткий сигнал» о своей готовности обсуждать новые проекты в энергетике.

Кандидаты отметили, что любые новые проекты должны соответствовать принципам устойчивого развития и борьбе с изменением климата. Бывший федеральный министр Пабло Родригес заявил, что Квебеку стоит рассмотреть возможность строительства восточно-западных трубопроводов для нефти и газа, но при этом все проекты должны соответствовать экологическим стандартам и иметь поддержку общества:

«Сегодня мы должны быть открыты ко всему этому. Одно изменилось кардинально: Соединённые Штаты, тот великий друг, которого мы имели, больше не существует», — отметил Родригес, ссылаясь на политические риски, связанные с возвращением Дональда Трампа к власти.

Другой кандидат, бывший руководитель федерации торгово-промышленных палат Квебека Шарль Мийяр, занял более осторожную позицию. Он подчеркнул, что открыт к обсуждению энергетических проектов, но напомнил, что сейчас в провинции нет ни одного крупного нефтегазового проекта, который бы реально рассматривался.

Традиционно Квебек выступал против строительства трубопроводов на своей территории, а в 2022 году был принят закон, запрещающий добычу нефти и газа в провинции. Однако на фоне экономических вызовов и угроз энергетической безопасности премьер Франсуа Лего недавно заявил, что готов рассмотреть новый проект трубопровода, если он будет предложен.

Дебаты среди кандидатов PLQ отражают изменение настроений в обществе и политике Квебека: вопрос энергетической независимости становится всё более актуальным, особенно в условиях неопределённости на мировом рынке и возможных изменений во внешней политике США. При этом большинство кандидатов подчёркивают важность сохранения экологических стандартов и необходимости широкой общественной поддержки любых новых инициатив.

Таким образом, Либеральная партия Квебека начинает открыто обсуждать темы, которые ещё недавно считались табу, и ищет баланс между экономическими интересами, экологией и требованиями времени.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.