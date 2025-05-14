В Монреаль прилетел пассажир с корью: Минздрав Квебека предупреждает о риске заражения

Почему это важно?

Корь — чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое легко передаётся воздушно-капельным путём. Особенно уязвимы к инфекции те, кто не был привит, не болел корью ранее или не имеет иммунитета по другим причинам. Случаи кори в Квебеке и других регионах Канады в последнее время участились, и многие из них связаны с международными поездками.

Кому стоит быть особенно внимательным?

Пассажирам и членам экипажа, находившимся на борту рейса TK35, рекомендуется проявить особую бдительность. Если вы летели этим рейсом и не уверены в своей защищённости от кори, следуйте следующим рекомендациям:

Оставайтесь дома : если вы не защищены от кори, рекомендуется самоизолироваться с 5-го по 14-й день после возможного контакта с заболевшим.

Следите за симптомами : корь начинается с высокой температуры, кашля, насморка, покраснения глаз, а затем появляется характерная сыпь.

Обратитесь к врачу : если вы входите в группу риска (дети до года, беременные женщины без прививки, люди с ослабленным иммунитетом), срочно свяжитесь с врачом или позвоните на Info-Santé 811 для обсуждения профилактики — возможно, вам назначат инъекцию иммуноглобулина в течение 7 дней после контакта.

Вакцинация: если вы не привиты, вакцинация в течение 72 часов после контакта может предотвратить развитие болезни.

Если у вас появились симптомы, обязательно предупредите медицинский персонал о возможном контакте с корью до визита в клинику или больницу, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Корь: что нужно знать

Корь опасна осложнениями, особенно для маленьких детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Лучший способ защиты — своевременная вакцинация. Вспышки кори в последние годы происходят во многих странах, и случаи завоза инфекции из-за рубежа — не редкость.

Итоги

Службы здравоохранения Квебека ведут расследование и устанавливают всех возможных контактировавших с заболевшим. Если вы были на рейсе Turkish Airlines TK35 из Стамбула 7 мая, внимательно следите за своим здоровьем и не пренебрегайте рекомендациями специалистов.

Будьте внимательны к своему здоровью и своевременно обращайтесь за медицинской помощью — это поможет защитить вас и окружающих!