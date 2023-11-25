История конфет Chupa Chups — первых леденцов, побывавших в космосе

Как конфета на палочке завоевала мировую популярность и почему Сальвадор Дали согласился придумать и нарисовать логотип компании.

Испанская компания, которая позже прославилась за счёт знаменитой конфеты на палочке, была основана в 1946 году и носила название Granja Asturias S.A. Сладости, производством которых занималась фирма, преимущественно изготавливались из яблочного сиропа. Дела компании шли не слишком успешно, поэтому к началу 1950-х годов она была на пороге закрытия.

Именно в этот момент к компании присоединился Энрике Бернат — потомственный кондитер, благодаря которому в ассортименте появился мармелад и другие сладости, главной из которых стала peladillas (типичная испанская конфета).

Усилия не пропали даром — сделав фирму по-настоящему успешной, в 1958 году Бернат за свои старания получил 50% акций компании. Тогда у него появились амбиции выкупить вторую половину и полностью преобразовать производство.

С самого начала Бернат задавался вопросом: «Зачем изготавливать так много разных товаров для одного рынка, когда можно сделать один специальный товар для всех рынков?» Все эти годы Бернат мечтал создать идеальную конфету для детей.

Ради этого он даже заказал маркетинговое исследование — подобные инструменты в то время были непопулярны, — которое показало, что основные потребители его товаров — дети до 16 лет. Тогда как опросы по улучшению ассортимента задавались только взрослым.

В процессе исследования кондитер узнал о типичной проблеме для всех детей — конфета требовала времени на рассасывание, и, как правило, ребёнку было интересно посмотреть, как она уменьшается. Поэтому малыши доставали конфету изо рта, из-за чего руки становились липкими, грязными, а следом пачкалась и одежда, об которую дети вытирали пальцы.

Родителям это категорически не нравилось. Поэтому, несмотря на желания детей, взрослые старались реже покупать эту сладость. Бернат понял, что при создании нового леденца угодить нужно в первую очередь родителям.

Согласно другим источникам, на создание идеальной конфеты Берната подтолкнули детские воспоминания, когда раздражённая мать ругала его, видя грязные липкие руки после поедания конфет.

Бернат нашёл компромисс — конфете нужен держатель, некий буфер между рукой и липкой сладостью. Первой его идеей стала маленькая вилка. Цель была достигнута — руки оставались чистыми. Сладость так и называлась — «конфета с вилкой» — и продавалась только в магазинчике Берната.