Фестиваль Café Collectif: Монреаль отмечает праздник кофе и инноваций

В минувшие выходные пространство Société des arts technologiques (SAT) на бульваре Сен-Лоран превратилось в настоящий рай для любителей кофе. Здесь прошёл ежегодный фестиваль Café Collectif — крупнейшее в Монреале событие, посвящённое культуре specialty-кофе. Более 30 обжарщиков из Квебека и других регионов, дегустации, мастер-классы, лекции и конкурсы собрали сотни гостей и профессионалов отрасли.

Посетители фестиваля перемещались от стенда к стенду, пробуя уникальные сорта кофе от известных обжарщиков — Saint-Henri, Latitude Zero, Micro Espresso, Pista, 94 Celcius, Escape, Canal и многих других. Особой популярностью пользовались необычные напитки, например, кофе холодной ферментации от Эдвина Шаретона, который по вкусу напоминал батончик Bounty — и действительно оправдал ожидания.

Гости участвовали в открытых каппингах (профессиональных дегустациях), обсуждали тонкости ферментации, наблюдали за соревнованиями по латте-арту и вручением премии Th3rdwave Awards. На фестивале работал гастрономический маркет с редкими сортами кофе и авторскими сладостями.

Программа фестиваля включала:

Неограниченные дегустации кофе и общение с обжарщиками

Открытые мастер-классы по каппингу и латте-арту

Лекции и дискуссии о ферментации, происхождении кофе, роли женщин в кофейной индустрии

Ярмарку с эксклюзивными зёрнами и ремесленными лакомствами

Интерактивное пространство SAT с его современными технологиями и атмосферой творчества стало идеальной площадкой для обмена опытом и вдохновением между профессионалами и широкой публикой.

Миссия Café Collectif — популяризация культуры specialty-кофе, поддержка местных обжарщиков и развитие кофейного образования. Фестиваль не только даёт возможность попробовать лучшие сорта, но и способствует развитию устойчивых и инновационных практик в отрасли.

Организаторы — лидеры кофейного сообщества Монреаля — отмечают, что интерес к фестивалю растёт с каждым годом, а само событие становится важной частью городской жизни и формирует будущее кофейной культуры в Квебеке.

Café Collectif — обязательное событие для всех, кто любит кофе, ценит творчество и стремится быть частью единого сообщества!

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