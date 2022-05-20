Китай отменил ограничения на импорт из Канады масла канола

Хорошая весть для канадской экономики: Китай снял ограничения на импорт канолы

Канадская канола опять продаётся в Китае. И это хорошо.

Три года назад Китай ввёл запрет на поставки канадского рапсового масла канола. Это решение было принято после того, как целый ряд «экспертов» по продуктам питания высказались против потребления канолы, утверждая, что это не растительное масло, а изобретение «канадских химиков». К тому же, стали распространяться упорные слухи о том, что канола стала излюбленным яством селькохозяйственных вредителей, которые не только канолу пожирают, но и избрали её местом своего проживания.

По мере того, как слухи распространялись, потребители стали задумываться, покупки канолы магазинах снизились, несмотря на то, что независимые проверочные комиссии и правительственные санитарные органы не нашли в каноле никаких изъянов.

Тем не менее, в 2019 году Китай прекратил закупать канолу. А так как в Китай экспортировалось 40% всего рапсового масла, то можно себе представить эффект для компаний-проиводителей. Всего в 2018 году в Китай из Канады было экспортировано канолы ну сумму почти в 3 миллиарда долларов, но в следующем году и в следующие годы поставки сократились почти в четыре раза, да и тогда речь шла об исполнении уже действовавших контрактов, а не о подписании новых. Таким образом, каждый год Канада теряла на каноле свыше двух миллиардов долларов.

Несмотря на официальный предлог — нарушение санитарных норм и требований, считается, что на самом деле Китай таким образом наказал Канаду за арест в Ванкувере госпожи Meng Wanzhou, финансового директора компании Huawey по запросу США После того, как она была освобождения, китайские эксперты в области сельскохозяйственных продуктов перестали находить вредные примеси, и перестали прислушиваться к слухам о «химических корнях» и «дурных свойствах» канолы.

Сегодня канола очень высоко котируется на рынках сельскохозяйственных продуктов, цена на неё возрасла больше, чем цены на другие продукты, хотя война, начатая Россией против Украины вызвала повышение цен практически на всю сельскохозяйственную продукцию. Так что отказ Китая от «экономических санкций» стал манной небесной для Канады, которая является крупнейшим экспортёром этого рапсового масла, которое было придумано и впервые произведено именно в Канаде (само его название образовано из двух слов – «Канада» и «ола» – то есть «канадское масло с особыми качествами, на основе рапса, распространённой сельскохозяйственной культуры). Но сегодня канола производится в нескольких десятках стран, так как её питательные качества, себестоимостт, неприхотливость рапса сделало это растительное масло одним из самых привлекательных в мире.Канадские сорта рапса обладают пониженным содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов, а растительное масло из этих сортов обладает повышенными потребительскими свойствами. Поэтому канола так популярна.

Ну, что ж, будем надеяться, хорошая новость не будет омрачена ответными действиями Китая в ответ на запрет Канадой китайским компаниям участвовать в развитии сетей 5G в Канаде: Канада запретила двум китайским компаниям участовавать в разработке и развитии сетей 5G на своей территории.