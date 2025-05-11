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Новости Премьер-министр Марк Карни и его новый кабинет будут приведены к присяге во вторник в Ридо-Холле
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Премьер-министр Марк Карни и его новый кабинет будут приведены к присяге во вторник в Ридо-Холле

Виктория Христова Май 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 29 Просмотров

Премьер-министр Марк Карни и его новый кабинет будут приведены к присяге во вторник в Ридо-Холле. Церемония начнётся в 10:30 утра и будет проведена генерал-губернатором Мэри Саймон. Ожидается, что новый кабинет будет больше, чем первоначальная команда Карни до выборов, но всё же меньше, чем кабинет из 37 человек при его предшественнике Джастине Трюдо.

Источники в Либеральной партии сообщают, что Карни рассматривает возможность создания многоуровневой структуры кабинета: основная группа старших министров и второстепенная группа министров без портфеля (министров по особым поручениям). Такой подход позволит объединить эффективную команду лидеров и обеспечить более широкое представительство расширенной либеральной фракции, которая после недавних выборов увеличила своё количество мест до 169.

Карни пообещал сохранить гендерный паритет в кабинете, продолжая традицию, установленную Трюдо, и подчеркнул необходимость создания «эффективной, сфокусированной» команды.

Ожидается, что примерно треть нового кабинета составят новые лица, что отражает как приток недавно избранных депутатов, так и стремление продемонстрировать обновление по сравнению с предыдущим правительством.

Ключевые фигуры, такие как Мелани Жоли, Доминик Леблан и Франсуа-Филипп Шампань, скорее всего, сохранят свои посты, хотя окончательный состав пока не объявлен. Палата общин возобновит работу 26 мая, а тронная речь запланирована на следующий день

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