Премьер-министр Марк Карни и его новый кабинет будут приведены к присяге во вторник в Ридо-Холле

Источники в Либеральной партии сообщают, что Карни рассматривает возможность создания многоуровневой структуры кабинета: основная группа старших министров и второстепенная группа министров без портфеля (министров по особым поручениям). Такой подход позволит объединить эффективную команду лидеров и обеспечить более широкое представительство расширенной либеральной фракции, которая после недавних выборов увеличила своё количество мест до 169.

Карни пообещал сохранить гендерный паритет в кабинете, продолжая традицию, установленную Трюдо, и подчеркнул необходимость создания «эффективной, сфокусированной» команды.

Ожидается, что примерно треть нового кабинета составят новые лица, что отражает как приток недавно избранных депутатов, так и стремление продемонстрировать обновление по сравнению с предыдущим правительством.

Ключевые фигуры, такие как Мелани Жоли, Доминик Леблан и Франсуа-Филипп Шампань, скорее всего, сохранят свои посты, хотя окончательный состав пока не объявлен. Палата общин возобновит работу 26 мая, а тронная речь запланирована на следующий день