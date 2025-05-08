В Квебеке резко выросло число заявлений на убежище на фоне изменений миграционной политики в США

В апреле 2025 года количество заявлений на получение убежища на пограничном переходе Сен-Бернар-де-Лаколь, расположенном к югу от Монреаля, резко увеличилось и достигло 2 733. Это в два раза больше, чем в марте (1 356 заявлений), и почти в четыре раза превышает показатель апреля прошлого года, когда было подано всего 670 заявлений. Такие данные приводит Канадское агентство пограничных служб (CBSA).

Причины роста

Резкий скачок числа обращений за убежищем связан с изменениями в миграционной политике США. Администрация Дональда Трампа начала процесс отмены временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для сотен тысяч мигрантов, в том числе примерно для 600 000 венесуильцев и 500 000 гаитян, проживающих в Соединённых Штатах. Многие из новых заявителей на границе — выходцы из Гаити, Венесуэлы и Колумбии, которые опасаются депортации из США и ищут убежище в Канаде.

Общенациональный контекст

Интересно, что в целом по Канаде ситуация противоположная: общее количество заявлений на убежище снизилось примерно на 50% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Квебекский переход Сен-Бернар-де-Лаколь стал исключением из общенационального тренда.

Реакция властей

В связи с наплывом мигрантов Канадское агентство пограничных служб усилило контроль и выделило дополнительные ресурсы для обработки заявлений. Также были арендованы дополнительные помещения для размещения и оформления новых прибывших. Власти напоминают, что большинство претендентов на убежище могут въехать в Канаду из США только при соблюдении определённых исключений, предусмотренных Соглашением о безопасной третьей стране.

С начала года CBSA уже вернуло в США 1 439 человек, не подпадающих под эти исключения.

Мнения экспертов

Несмотря на значительный рост числа заявлений, правозащитники и эксперты призывают не поддаваться панике. По их мнению, нынешний наплыв мигрантов значителен, но не является «массовым кризисом», о котором иногда заявляют политики. Специалисты подчеркивают, что ситуация требует взвешенного подхода и дальнейшего совершенствования системы приёма и распределения беженцев.

Таким образом, Квебек сталкивается с уникальным вызовом на фоне изменений в миграционной политике США, тогда как в остальной Канаде число новых беженцев, наоборот, сокращается.

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