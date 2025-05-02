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Новости В Монреале прошли массовые торжества по случаю 77-й годовщины основания Израиля: праздник и протесты

В Монреале прошли массовые торжества по случаю 77-й годовщины основания Израиля: праздник и протесты

Степан Артемьевский Май 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 103 Просмотров

Сегодня утром в районе Кот-де-Неж в Монреале тысячи представителей еврейской общины собрались на масштабное празднование 77-й годовщины основания государства Израиль. Это мероприятие стало одним из крупнейших подобных событий за пределами Израиля и объединило людей разных возрастов и поколений.

«Мы отмечаем 77-ю годовщину возвращения еврейского суверенитета на нашу историческую родину. Это крупнейшее празднование такого рода вне Израиля», — рассказал Энтони Кох, официальный представитель организаторов.
Многие участники марша признавались, что для них этот день — не только повод для гордости, но и возможность почувствовать единство, поддержать друг друга и выразить благодарность стране, которую считают гарантом своей безопасности.

Однако праздничная атмосфера была омрачена акцией небольшой группы пропалестинских активистов. Протестующие вышли к месту шествия с плакатами, обвиняя Израиль в этнических чистках и гибели мирных жителей, особенно детей, за последние полтора года на Ближнем Востоке.


«Почему они празднуют 77 лет этнических чисток? Почему отмечают 77 лет убийств невинных людей? Я хочу говорить о геноциде, который произошёл 18 месяцев назад. Более 25 000 детей были убиты. Так что именно они празднуют?» — заявил один из протестующих.

Две группы около получаса выкрикивали лозунги друг другу через полицейскую ленту. Полиция Монреаля обеспечивала порядок, и, по официальным данным, противостояние завершилось без инцидентов и задержаний.

Многие участники шествия признавались, что надеялись на праздник без политических столкновений. Однако в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке протестующие заявили, что сегодня невозможно отделить политику от подобных событий.

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