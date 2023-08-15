ИТАЛИЯ: Прекрасная Тоскана. Новый авторский тур для туристов из США И КАНАДЫ

Новый авторский тур для туристов из США И КАНАДЫ в ИТАЛИЮ: Прекрасная Тоскана (9 дней/8ночей)

C 21 по 29 октября 2023

Маршрут: Rome (прилет, 1n) – Montepulciano – Volterra- San Gimignano – Montecatini Terme (4n)- Luca- Pisa- Siena- Florence – Cinqueterre – Rapallo (2n) – Santa Margherita Ligure- Portofino – Genoa – Milan (1n)

СТОИМОСТЬ ТУРА (минимум 25 чел):

Double $2,070.00 USD

Singel $610.00 USD

В стоимость тура включено: – проживание в отелях 4 * с завтраками

– наушники на весь тур

– комфортабельный автобус на все время экскурсионной программы

– профессиональные гиды в городах

– плавание на целый день на корабле в парке Cinqueterre

– сопровождающий по маршруту

В стоимость тура не включено:

– пeрeлет Montreal-Rome/Milan-Montreal

– городские налоги, которые оплачиваются при въезде в отель. Всего 20,60евро за тур

– входные билеты: всего 91 евро:

Собор в Сиене – 15 евро

Собор в Сан Джиминьяно- 5 евро

Флоренция- Галерея академия -17 евро

Санта Кроче- 9 евро

Санта Мария дель Фиоре-пасс билет 15 евро

Галерея Уффици- 30 евро

Avia Voyages, 514-2844400 ext 1