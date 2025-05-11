В Монреале сотрудники IKEA объявили неожиданную забастовку из-за спора о зарплате

Переговоры зашли в тупик
Президент профсоюза Elie Zetrenne рассказал, что на последней встрече с работодателем IKEA не улучшила своё предложение по зарплате. Более того, компания обратилась к Министерству труда с просьбой о назначении посредника, что, по словам профсоюза, свидетельствует о нежелании вести прямой диалог.
«Очевидно, что они не понимают нашу реальность», — заявил Зетренн.
Предложение работодателя вызвало возмущение
По словам профсоюзного лидера, IKEA предложила повышение зарплаты на 50 центов в час только для работников с максимальной ставкой, а для сотрудников с минимальной ставкой — вовсе не предусмотрела увеличения. «Это настоящее оскорбление, — подчеркнул Зетренн. — Если работодатель не вернётся к переговорам, мы продолжим использовать все доступные меры давления».
Позиция IKEA и профсоюза
В IKEA Canada утверждают, что их предложения конкурентоспособны и соответствуют стандартам розничной торговли Монреаля. Однако представители профсоюза считают, что этого недостаточно, особенно учитывая, что монреальский магазин IKEA является самым успешным по объёму продаж в Северной Америке.
«Работодатель даже не может поблагодарить сотрудников достойной прибавкой», — отметил Серж Монет, президент Федерации торговли CSN. — «Мы лучшие, значит, хотим и лучшие зарплаты. Победная команда заслуживает достойной оплаты», — добавил Зетренн.
Масштаб забастовки
Профсоюз IKEA Montreal-CSN объединяет более 400 сотрудников, представляя интересы всех работников магазина. В период забастовки часть отделов магазина, включая ресторан, доставку и возвраты, временно закрыта. IKEA подчёркивает, что уважает право работников на забастовку и надеется как можно скорее достичь коллективного соглашения для восстановления нормальной работы магазина.
Сотрудники IKEA в Монреале работают без коллективного договора с января 2025 года. Переговоры продолжаются, и дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности сторон к компромиссу.
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