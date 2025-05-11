В Монреале сотрудники IKEA объявили неожиданную забастовку из-за спора о зарплате

В воскресенье, 11 мая, сотрудники монреальского магазина IKEA неожиданно вышли на забастовку — всего через неделю после завершения предыдущей акции протеста. Причиной нового трудового конфликта стало отсутствие прогресса в переговорах по поводу повышения заработной платы.

Переговоры зашли в тупик

Президент профсоюза Elie Zetrenne рассказал, что на последней встрече с работодателем IKEA не улучшила своё предложение по зарплате. Более того, компания обратилась к Министерству труда с просьбой о назначении посредника, что, по словам профсоюза, свидетельствует о нежелании вести прямой диалог.

«Очевидно, что они не понимают нашу реальность», — заявил Зетренн.

Предложение работодателя вызвало возмущение

По словам профсоюзного лидера, IKEA предложила повышение зарплаты на 50 центов в час только для работников с максимальной ставкой, а для сотрудников с минимальной ставкой — вовсе не предусмотрела увеличения. «Это настоящее оскорбление, — подчеркнул Зетренн. — Если работодатель не вернётся к переговорам, мы продолжим использовать все доступные меры давления».

Позиция IKEA и профсоюза

В IKEA Canada утверждают, что их предложения конкурентоспособны и соответствуют стандартам розничной торговли Монреаля. Однако представители профсоюза считают, что этого недостаточно, особенно учитывая, что монреальский магазин IKEA является самым успешным по объёму продаж в Северной Америке.

«Работодатель даже не может поблагодарить сотрудников достойной прибавкой», — отметил Серж Монет, президент Федерации торговли CSN. — «Мы лучшие, значит, хотим и лучшие зарплаты. Победная команда заслуживает достойной оплаты», — добавил Зетренн.

Масштаб забастовки

Профсоюз IKEA Montreal-CSN объединяет более 400 сотрудников, представляя интересы всех работников магазина. В период забастовки часть отделов магазина, включая ресторан, доставку и возвраты, временно закрыта. IKEA подчёркивает, что уважает право работников на забастовку и надеется как можно скорее достичь коллективного соглашения для восстановления нормальной работы магазина.

Сотрудники IKEA в Монреале работают без коллективного договора с января 2025 года. Переговоры продолжаются, и дальнейшее развитие ситуации зависит от готовности сторон к компромиссу.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.