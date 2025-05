Quebec Minister of Natural Resources and Forests Maite Blanchette Vezina tables a legislation at the legislature in Quebec City, Wednesday, April 23, 2025 (Jacques Boissinot/The Canadian Press)

Québec Solidaire требует отчёта о «углеродном следе» бомб











В четверг партия Québec Solidaire (QS) подняла в Национальном собрании Квебека острый вопрос об экологических последствиях добычи графита в провинции — в частности, о «углеродном следе» бомб, которые могут быть произведены с использованием квебекского графита. Депутат Харун Буаззи подверг критике министра природных ресурсов Майте Бланшетт-Везина за то, что она разрешила Министерству обороны США участвовать в разработке графитового рудника в Верхнем Гатино (Haute-Gatineau). Речь идёт о проекте La Loutre, которым управляет компания Lomiko Metals. Недавно этот проект получил значительное финансирование от Министерства обороны США и Министерства природных ресурсов Канады. Изначально добыча графита в Квебеке позиционировалась как часть «зелёного перехода» — сырьё должно было идти на производство аккумуляторов для электромобилей. Однако теперь экологи и местные активисты выражают сомнения: участие Пентагона указывает на двойное назначение продукции — как для гражданских, так и для военных нужд. Министерство обороны США прямо заявило, что графит с этого рудника будет использоваться как в оборонной промышленности, так и для производства батарей для электромобилей. Харун Буаззи от Québec Solidaire поставил под сомнение этичность и экологичность такой политики:

«Готово ли правительство Квебека поддерживать проект, продукция которого может использоваться для производства бомб? Каков реальный углеродный след такого рудника, если учитывать и военное применение?» Местные жители и природоохранные организации также выступают против проекта, опасаясь разрушения экосистемы, загрязнения воды и сомнительной социальной приемлемости добычи в регионе. Власти Квебека заявляют, что ни один горнодобывающий проект не будет реализован без поддержки местного населения. В ноябре 2025 года по проекту La Loutre планируется провести местный референдум. Вмешательство Québec Solidaire отражает растущую напряжённость в Квебеке вокруг темы критически важных минералов, экологической политики и участия провинции в глобальных военных цепочках поставок. Вопрос о том, каковы настоящие последствия добычи полезных ископаемых для окружающей среды и общества, становится всё более актуальным для жителей и политиков Квебека.

